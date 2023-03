Úkol zní jasně: Odstavte Sedláka! Poprvé ve své kariéře hraje extraligu. Až ve třiceti letech. A poprvé na vlastní kůži zjišťuje, jaké je play off v tuzemských podmínkách. Jakmile si soupeři po jeho návratu z NHL ověřili, že Lukáš Sedlák je na poměry českého hokeje opravdu hvězda první velikosti a rozdílový hráč pardubického Dynama, nespustí z něj oči. Lépe řečeno ruce a hokejky. Už v základní části si se svými strážci užil a dalo se očekávat, že ve vyřazovacích bojích přituhne. A přituhlo…

Lukáš Sedlák si užil čtvrtý zápas v hledišti. | Video: Dynamo Fans

Tri dni ma naháňali. Aj tak ma nedostali… Úryvek ze slovenské lidové písně se dá použít na čtvrtfinálovou sérii mezi Pardubicemi a Olomoucí. Pro hokejovou podobu si ho dovolím přeložit do češtiny a předělat na Tři zápasy ho naháněli, přesto ho nedostali. Ani nemohli, protože se s nadsázkou řečeno, dostal sám.

Rozdílový hráč Dynama Lukáš Sedlák, snad nejvíce otloukaný ze všech borců v extralize, nedohrál třetí zápas a do čtvrtého kvůli stopce od předsedy Disciplinární komise nemohl zasáhnout. Život sice přináší plno paradoxů, ale tento musí mezi nimi zaujímat čelní místo. Po první třetině si totiž vzal pardubickou třiadvacítku k mikrofonu bývalý hokejista Jakub Koreis a před zraky televizních diváků se ho ptal, jaké to je čelit atakům ze strany olomouckých hráčů.

Stejně jako ostatní si všiml, že po něm jdou jako slepice, zde se hodí jako Kohouti, po flusu… „Sedlo“ odvětil, ať pokračují. Ať ale pokračují férově. Nevím, sundají mi helmu a pak mě mačkají hlavu na led. Ať mě raději trefí čistě uprostřed a bude to v klidu… A co nestalo? Neuplynula ani minuta ze druhé části a Lukáš Sedlák bez nějakého záměru, intenzity trefil nejdříve do ramene a pak do hlavy stojícího Jakuba Orsavu. Ten se skácel k zemi a rozhodčí poslali celou sérii pronásledovaného hráče předčasně do kabin. Sedlák si mohl ukroutit hlavu při vzpomínce na první čtvrtfinále, jak ho Jan Švrček zasáhl loktem právě do hlavy. Tedy, jestli si to po té ráně pamatoval… Hanákům vyšla taktika ve smyslu: Vlk se nažral a koza zůstala celá.

Mohli si umýt ruce, protože hvězdu nezranili, přesto odstoupila. I když (ne)dobrovolně. Jak se říká, že všechno špatné, je pro něco dobré, tak v tomto případě se dá vybrat: Alespoň vyvázl ze série zdravý. A jak pronesl můj kolega: Od Ujčíka to byla medvědí služba. Na Olomouc už není Sedlák potřeba. Lukáš si hezky ve čtvrtém zápase odpočine a vyhne se dalším atentátům na svou osobu. V plné síle bude připraven na dalšího soupeře. Otázkou zůstává, zda si pro glosu po semifinále nebudu muset vypůjčit název akčního filmu Živý terč…