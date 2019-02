Náchodsko – Hokejisté Náchoda si potřetí za sebou zahrají finále Krajské ligy mužů. Jednou z toho byla finálová porážka, vloni vítězství a letos…? O finálové účasti ve třetí sezoně po sobě rozhodli svěřenci trenérů Kodyma a Luňáka ve čtvrtém finálovém zápase hraném v Novém Bydžově.

Ilustrační foto | Foto: Petr Kraus

Nový Bydžov – Náchod 2:3

(0:1, 1:2, 1:0) – stav série 1:3

Náchodští odjížděli do Bydžova bez Hracha, Vernera, Kosíka a Vondřejce. V brance byl znovu velezkušený Luňák. Domácí opět nastoupili v brance s juniorem Pařenicou, s přeházeným složením útoků a v sestavě se zkušeným Menyhártem, ale bez distancovaného Němce.

Na konci 5. min. mířil Kodym mimo tři tyče domácí svatyně. V půli 8. min. byl vyloučen domácí Roischel, hosté ale svou přesilovku nevyužili. V čase 10:20 trefil náchodský kapitán Škoda tyč. Na konci 13. min. si faulem pomohl Srba, domácí ale s přesilovkou naložili stejně jako Náchodští před zhruba pěti minutami. Prvního gólu se diváci dočkali až na počátku 19. min. z hole hostujícího Stehna – 0:1.



Vstup do prostředního dějství Náchodu nevyšel. V čase 40:57 nahození domácího Kozáka tečoval mimo dosah Luňáka Jebavý a bylo srovnáno – 1:1. Chléb se lámal v polovině zápasu. Nejprve v čase 30:43 napřáhl Ježek a hosté znovu vedli – 1:2. Po následném vhazování ve středovém kruhu se po 11 sekundách prosadil hostující hráč s číslem 11 Pánek, který po sólovém úniku zvyšoval na 1:3. V úvodu 39. min. fauloval skórující Pánek a po minutě a tři čtvrtě Macháň nešťastně zasáhl soupeře vysokou holí a domácí měli rázem výhodu dvou hráčů v poli. Tu ale nevyužili.



Ve třetí třetině se domácí snažili alespoň o vyrovnání, jenže mohlo udeřit na druhé straně. Ve 42. min. ale náchodský štírek Ježek po úniku přestřelil domácí branku. V polovině 44. min. byl vyloučen domácí kapitán Věchet, po chvíli pálil hostující Macháň jen do připraveného Pařenici. Na konci 46. min. se z mezikruží prosadil nejzkušenější domácí bek Nedbal a snížil na 2:3. O chvíli později se střelec kontaktní branky provinil proti pravidlům. V přesilovce Macháň zazvonil o tyč Pařenicovy klece a Zemana vychytal domácí mladík lapačkou. V půli 55. min. byl vyloučen náchodský Valášek, hosté se ale ubránili. V závěru se domácí odhodlali ke hře bez brankáře, stav se ale již nezměnil.

Ludvík Berger, manažer HC Náchod: „První třetina skončila 1:1, stěžejní moment přišel ve druhé třetině, kdy jsme dali během jedenácti sekund dva rychlé góly. Ve třetí třetině jsme se ale strachovali, aby se neopakovala situace z předchozích zápasů, kdy Bydžov dokázal v poslední chvíli srovnat. Kluci to ale tentokrát zvládli perfektně. Na to, že jsme neměli k dispozici všechny hráče, a nastoupili jen se čtyřmi obránci, je výsledek výborný."

Hronov – Opočno 7:1 (3:1, 0:0, 4:0)

Hronov začal jak z říše snů. Už ve 2. min. Horáček přiťukl Knížkovi, a ten švihem vymetl okno – 1:0. O dvě minuty později Pahulák z dálky prostřelil betony nepozorného Bláhy – 2:0. A o další dvě minuty nato nachytal Bláhu na švestkách střelou po ledě a z poměrně velké dálky i Exner – 3:0. Hosté si vzali time-out a hra se vyrovnala. Ve 13. min. měl Srpek velkou šanci, domácí Mahdal, to je ale letos jistota. Při vyloučení domácího Daňa měl největší šanci hronovský Exner, jeho pumelici však Bláha kryl. V pokračující přesilovce Srpek zakončil nájezd tří na jednoho a snížil na třetinových 3:1.



V první minutě prostřední třetiny měla obě mužstva po jedné vyložené šanci, gólmani ale byli proti. Poté přišla velká série vyloučení na obou stranách, za zmínku stojí jen zahozená loženka hronovského Horáčka a zbytečný faul Pahuláka v poslední sekundě druhé třetiny.



Dvouminutové oslabení v nástupu do poslední třetiny Hronov bez problémů přežil a naopak při vyloučení opočenského Srpka postupovali dva samotní Ochotníci na Bláhu, Dudadík však blafák přetáhl. Ve 46. min. však už opakovaná střela Glose po nahrávce Knížka v síti Opočna skončila – 4:1. Domácí se uklidnili a konečně začali předvádět hezký hokej. V polovině třetiny Pahulák střelou pod víko zvyšoval na 5:1. V 54. min. Rojšl zazvonil o tyč klece hostí, o minutu později projel celým válem Procházka, předložil před úplně prázdnou svatyni Opočna a Pahulák zkompletoval svůj hattrick – 6:1. Hosté vyměnili gólmany, ale v 57. min. Procházka z ostrého úhlu překonal i opočenského náhradníka a uzavřel stav zápasu na konečných – 7:1.

N. Město – Třebechovice 3:4 SN (2:2, 0:0, 1:1 – 0:0, 0:1)

Do první vážnější šance se dostali ve 4. min. při rychlém výpadu Dostála se Šedou hosté, druhý jmenovaný ale místo střely ještě hledal spoluhráče a šanci zazdil. To domácí Spartak hned svou první šanci proměnil. Běžela 7. min., když se k dorážce v prostoru mezi kruhy dostal volný Šejnoha a propálil Lochmana v třebechovické brance – 1:0. Vzápětí byli vzájemně vyloučeni Petr a hostující Souček. Při hře ve čtyřech padly krátce po sobě dvě branky. Nejdříve Třebechovice nedokázaly dostat kotouč ze své třetiny a střelu Hrabici dorážel do branky Škoda – 2:0. Za necelou minutu se ale hosté dostali do přečíslení a pohlednou kombinaci zakončoval volný Bartoň střelou z první do poloprázdné klece – 2:1. Ve 12. min. se hosté předčasně radovali z vyrovnání, sudí gól neuznal kvůli posunuté brance. V 17. min. se do rychlého výpadu Třebechovic zapojil obránce Seidl a po přesné kombinaci uklízel puk opět do poloprázdné branky – 2:2.



Druhé třetině vládli oba brankáři, když za svá záda nepustili žádný puk. Blízko ke gólu byli ve 36. min. hosté, kdy si za záda novoměstských beků sjel Šeda, ale svým forhendovým blafákem orazítkoval jen horní tyčku.



V úvodu třetího dějství měli hosté početní výhodu, kterou přerušil svým vyloučením Kudr. Když se domácí Dufek vrátil do hry, tak v nastalé početní výhodě domácí strhli vedení na svoji stranu. Dostál od modré využil zacloněný výhled brankáře a prostřelil vše, co mu stálo v cestě – 3:2. Ve 47. min. zachytil domácí vyhození ze třetiny hostující Dostál, jeho střelu vyrazil brankář Biegl jen na hůl Filipa, a ten se z vrcholku kruhů trefil přesně do horního růžku branky – 3:3. V závěru třetiny měli hosté krátce po sobě dvě výhody přesilových her, Spartak se ale ubránil.



Do prodloužení se přenesly tresty ze závěrečné části, a tak se chvíli hrálo ve třech na obou stranách. Po návratu hráče z trestné lavice měli domácí výhodu přesilovky čtyři proti třem, ale tu i zásluhou zákroků Lochmana nevyužili, a tak o druhém prémiovém bodu musely rozhodnout samostatné nájezdy.



V první sérii se Bartoň trefil přesně mezi nohy domácího brankáře Biegla. Ve druhé sérii vyrovnal blafákem do bekhendu Šejnoha. Následně neuspěli Filip ani domácí Dostál, a tak měl možnost rozhodnout hostující Petr Dostál. Vše provedl správně, jenže jeho střelu zastavila horní tyč a drama pokračovalo. Třebechovický Branda neproměnil a rozhodnutí měl na holi Šejnoha. Jeho střela ale trefila levou tyč branky. V páté sérii Bartoň trefil lapačku Biegla, selhal ale i domácí Šejnoha. Nerozhodly ani další pokusy. Biegla po Filipově střele zachránila horní tyč a s pokusem Šimončiče neměl Lochman problémy. V dalších pokusech neuspěli Kostka ani Hrabica. V osmé sérii si hostující Marša roztáhl Biegla a zakončil střelou mezi nohy. Vyrovnat musel Šejnoha, ale Lochman jeho pokus vyrazil mimo. (mr, mš, dop)