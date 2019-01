VÝCHODNÍ ČECHY -Miroslav Hlinka, kapitán pardubické lodi, která měla být nezastavitelným ledoborcem, ale připomíná zatím spíše vratkou bárku, muselvnedělinedobrovolně opustit kapitánský můstek již ve 26. minutě.

HC Moeller Pardubice versus HC Oceláři Třinec | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Za stavu 2:2 byl sudím Romanem Polákem potrestán trestem na pět minut a do konce zápasu za úder do oblasti hlavy a krku. Zbytek zápasu tak musel sledovat zpoza hrazení, posléze z hlediště.

Původně však vypadalo rozřešení celé situace pro pětatřicetiletého slovenského útočníka milosrdněji. "Naštvalo mě, že mě nejdřív posadil na trestnou lavici s tím, že mi dá dvě minuty," řekl Hlinka, jehož faul doplnil sudí také desetiminutovým osobním trestem. "Vzápětí z toho ale bylo pět minut a do konce zápasu," podivoval se již zcela klidným hlasem.

Polákovo rozhodnutí zvedlo novou vlnu emocí, o něž ale nebyla nouze v celém dramatickém duelu. Hlinka může být možná dodatečně rád, že ho spoluhráči nepustili "na dostřel" k hlavnímu arbitrovi, neboť byl hodně rozčílený. "Řekl jsem mu, že je dost zvláštní, když se takhle rozhodne až za nějakou dobu, to by měl přece vědět hned. Tak jsem se ho ptal, jestli na to potřeboval tolik času," uvedl Hlinka.

Zkušeného centra nepříjemně fauloval jen několik vteřin před tím Miroslav Zálešák, jenž vzápětí usedl na trestnou lavici. Z ní pak přes prostor časoměřičů na Hlinku rozčíleně gestikuloval. "Je to hokej, jsou v tom emoce. Já jsem dnes dohrával hráče a všechny souboje, to se prostě občas někomu nelíbí," řekl Hlinka.

Moelleru se nestalo zdaleka poprvé v probíhajícím ročníku, že prohrál dobře rozehrané utkání, v němž vedl. "Stále se nám to stává. Především domácí zápasy, když vedeme, tak bychom už pustit neměli," přiznal sebekriticky Hlinka. "Možná až moc chceme, jsem moc křečovití," dodal ve snaze najít hlavní příčinu kupících se neúspěchů.

Druhým kritickým okamžikem, který mohl převážit misky vah na stranu Pardubic mnohem dříve, byl neuznaný gól Radovana Somíka z poslední minuty první třetiny. Sudí Polák však zlomek vteřiny před jeho zásahem přerušil hru pro postavení Libora Pivka v brankovišti. "Nemohu říct, jak to bylo. Soustředil jsem se na střelu, takže nevím, zda Libor v brankovišti opravdu byl," objasňoval třicetiletý slovenský útočník.

Domácím se ani toto rozhodnutí hlavního rozhodčího příliš nelíbilo. "Hvizd však zazněl současně nebo už těsně předtím," přiznal upřímně Somík. Jasno do celé situace nevnesl ani opakovaný záběr na obří kostce. "Při té opakovačce tam už Libor v brankovišti nebyl, ale byl to pouze konec celé té akce," uvedl Somík.

Pardubice podlehly v duelu plném zvratů Třinci 4:5

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Rohlík (Pardubice): "Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. Třinec měl teď pět zápasů bez prohry, studovali jsme jejich hru a věděli, že ve hře dozadu i rozehrávce nejsou tak jistí. Chtěli jsme po hráčích, aby napadali, ale to se nám moc nedařilo. Třinec dovedl eliminovat náš tlak a dostával se do brejků. My jsme se nedostali moc do hry, i když nemohu hráčům upřít bojovnost. Náš plán potrápit soupeře v rozehrávce se však nedařil a bohužel jsme prohráli."

Pavel Marek (Třinec): "Musím celému mužstvu poděkovat za vynikající výkon, bojovnost a obětavost. Myslím si, že na to, že se nám podařilo odbránit tolik přesilových her, tak jsme si vítězství plně zasloužili. Hráli jsme kolektivně a i z toho minima šancí, co jsme měli, jsme dokázali být efektivní, což byl klíč k vítězství."