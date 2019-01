Náchodsko – Hokejová krajská liga mužů má za sebou premiérové kolo nového mistrovského ročníku. Do něho se opět zapojila čtveřice regionálních zástupců.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Vysoká vítězství si na úvod soutěže připsali hokejisté Jaroměře i Náchoda, Nové Město nad Metují zlomilo svůj duel během tří minut ve druhé třetině. Obhájce loňského prvenství, Hronov, zdolal houževnaté Opočno až po samostatných nájezdech.

HC Opočno – HC Wikov Hronov 7:8 po SN (2:4, 3:1, 2:2 – 0:0, 0:1). První přesilovku hostí Opočno bez problémů ubránilo. V 8. min. po úniku z pravého křídla Smolík s jistotou svoji šanci proměnil – 0:1. Za minutu na to však zapomenutý Čtvrtečka mezi kruhy bez problémů trefil okno Vyčítalovy klece a srovnal na 1:1. V 11. min. výborně hrající Slezák trefil jen břevno hronovské branky a stejný hráč po obrovském závaru ve třetině Ochotníků, těsně před návratem vyloučeného Johna, poslal Barony do vedení 2:1. Vzápětí hostující Vyčítal skvěle ukryl do lapačky gólovou střelu zblízka. V 16. min. při přesilovce po pouhých třinácti sekundách našel Fink Martina Franců a ten z první po ledě k tyči srovnal na 2:2. V téže minutě Fink dlouhým pasem vysunul Ropického a ten svůj blafák dotáhl – 2:3. O minutu později odražený puk ze skrumáže vrátil golfákem do sítě obránce Fink – 2:4.

Druhé dějství zahájili hosté jak v mátohách. Ve 24. min. třetí lajna Hronova zapomněla na bránění a Jedlička svůj nájezd zakončil gólem – 3:4. Pak měl Michal Franců na holi vyrovnání, dal však vedle. To potrestal zcela osamocený Jedlička a lehce srovnal na 4:4. V polovině utkání přišel nádherný průnik Slezáka, který zakončoval gólovou střelou Rail – 5:4. Opočno v této fázi utkání Hronov výrazně přehrávalo, tři skvělé zásahy předvedl Vyčítal, z obležení ujel Smolík, ale domácí gólman jeho brejk zlikvidoval. Nestačil však v závěru na střelu Daňa, kterou tečoval těsně před gólmanem Ropický – 5:5. V závěru třetiny nehezky narazil na mantinel opočenský hráč Martina Franců a vyfasoval pět minut.



V nástupu do třetí třetiny přišel na Martina Franců další faul a Hronov hrál dvouminutovou přesilovku pět na tři. Sehrál ji však katastrofálně. Ve 45. min. šel za katr Hornyš a při dalším signalizovaném vyloučení se trefil od modré Mlateček, který ještě loni oblékal hronovský dres – 6:5. Ještě v téže minutě ujel Kozák a opakovanou střelou srovnal na 6:6. Přestřelka však pokračovala, nikdo prakticky nebránil, jen se útočilo. Po levé straně odjel Slezák a lehoučkou bekhendovou střelou z velkého úhlu našel Vyčítala nepřipraveného – 7:6. Hostující gólman utekl na střídačku a nahradil ho Exner, který dochytal zápas ve velkém stylu. Baroni měli spoustu střel, mladičký hronovský gólman však tým držel. V 53. min. při přesilovce nejprve Kozák minul úplně odkrytou klec, ale pak Měsíček po kombinaci celé pětky srovnal na konečných 7:7.



V prodloužení neměl nikdo vyloženou šanci a tak musely rozhodnout penalty. Osm hráčů nevyzrálo při nájezdech na gólmany, až v páté sérii padl gól, to když se Martin Franců ze zoufalství rozhodl pro“ ruský blafák“ a golfákem prostřelil domácího brankáře.



Josef Bahník, trenér Hronova: „Takové utkání se těžko hodnotí. V dané situaci nejsou dva body špatné, ale nehráli jsme dobře, neomlouvá nás ani to, že nám někteří hráči chyběli. Děláme hrozné chyby v defenzivě, nepodržel nás gólman a Opočno nás hlavně v prvních dvou třetinách přehrálo srdíčkem a bojovností.“



Sestava Hronova: Vyčítal (48. Exner) – Hornyš, Fink, Ma. Franců, Hubáček, Smolík, Daňo, Kozák, Ansorge, M. Kubeček, Měsíček, John, P. Ropický, Mi. Franců.

HC Jaroměř – Sokol Semechnice 7:1 (3:0, 2:1, 2:0). Domácí do zápasu nastoupili s elánem, soupeře zavřeli do obrany, ale po chybě v obraně měl práci i Vich. V čase 7:49 měli hosté již třetího vyloučeného, domácí tohoto momentu ale využít nedokázali. Až další dvě vyloučení přinesla změnu ve stavu skóre. Ve 12. min. nejprve Ježík trefil tyč a při jeho další střele z toho byl první gól sezóny po nekompromisní bombě pod břevno – 1:0. V 17. min. přidal druhý gól Hamáček po vyhraném bule Rudolfského – 2:0. Ještě v téže minutě trefil Ježík tyčku. V poslední minutě první třetiny byl faulován Růta, přesilovka netrvala dlouho a Jaroměř vedla 3:0 díky Vejmanovi.



Po přestávce se radovali také hosté, ve 23. min. Gois snížil na 3:1. Domácí odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Byl to opět Hamáček, který zvýšil po krásné kličce brankáři na 4:1. Ve 29. min. po chybě Dudadíka hasil dobrým zákrokem brankář Vich. Na druhé straně z protiútoku trefil tvrdě do masky brankáře Rudolfský. Na pátý gól domácích zadělal opět Rudolfský, ve 31. min. to bylo již 5:1 a domácí kapitán Hamáček se radoval z prvního hattricku sezóny. Do konce třetiny domácí v pohodě ubránili dvojnásobnou přesilovku.



Nástup do poslední části byl raketový, po deseti vteřinách zvyšoval Vejman už na 6:1. Domácí brankář Vich dokázal ještě jedenkrát své kvality, a to když se hostující hráč vracel z trestné lavice a ujížděl na něj sám. Ve 49. min. z obrany do útoku projel Dudadík, jeho rána skončila na hrudi brankáře. V 53. min. trefili hosté tyčku. A přesně v čase 55:00 podtrhl účet utkání ten, který to vše začal – Zbyněk Ježík. Z pozice křídelního útočníka upravil na konečných 7:1.



Marek Mach, trenér Jaroměře: „Po jednoznačném začátku, kdy jsme neproměnili více tutovek, přešel náš výkon do průměru. Dnes můžu pochválit jen první pětku, která se postarala o všechny branky. Ostatní hráči se nedokázali s tímto zápasem popasovat.“

Sestava Jaroměře: Vich – Koblížek, Ježík – Kotrč, Merkl – Růta, Dudadík – Krištof – Vejman, Rudolfský, Hamáček – Křepinský, Karel – M. Podzimek – Jirásek, M. Svoboda, Krause – Čapek, Pekárek.

SK Třebechovice – TJ Spartak Nové Město nad Metují 3:5 (1:1, 1:4, 1:0). Utkání začali lépe domácí, kteří se ujali vedení už po šesti minutách. O několik vteřin později byl ale vyloučen jeden z domácích hráčů a novoměstské přesilovkové komando srovnalo. Praus vybídl Ježka a ten se nemýlil – 1:1. První třetina pak již kromě dvou novoměstských vyloučení žádnou branku nepřinesla.



Druhá dvacetiminutovka pak přinesla rozuzlení celého zápasu. V polovině utkání nejprve Praus dával na 1:2, za minutu a jedenáct vteřin zvyšoval na 3:1 pro hosty Potuček a za další necelé dvě minuty přidal čtvrtý novoměstský gól Marša. Na začátku 38. min. navíc využil novoměstský Vlček další početní výhodu a bylo to už 1:5. Těsně před odchodem do šaten korigoval na 2:5 Pišta.

V úvodu třetí třetiny dostali domácí výhodu trestného střílení, Čáp v novoměstské brance však svůj tým podržel. V polovině třetí třetiny využili svou početní výhodu i domácí, kteří tak již pouze korigovali na konečných 3:5.



Jan Jeník, trenér Nového Města nad Metují: „Po vyrovnané první třetině jsme ve druhé třetině byli lepším týmem, což jsme vyjádřili čtyřmi brankami. V závěrečné třetině jsme již výsledek pohlídali a zaslouženě zvítězili 5:3. Výborně se předvedl mladý brankář Pepa Čáp, kdy zneškodnil i trestné střílení.“

Sestava Nového Města nad Metují: Čáp – Jakl, Hejduk – Burdych, Marša – Plíhal, Šnejdr – Praus, Kodym , Ježek – Potuček, Janoušek, Vlček – Řehák, Chmelík, Dittrich – Mach, Reichmann.

HC Dvůr Králové nad Labem – HC Náchod 1:9 (1:3, 0:5, 0:1). Zápas začal pro hosty zle nedobře, když z první akce domácích ve 26. sekundě skóroval Rychtera, když zaskočil Mertlíka ranou po ledu mezi betony – 1:0. Hosté si poradili s touto situací velmi rychle a v čase 1:24 přišel faul domácího Motla a po šesti sekundách bylo zásluhou Vernera srovnáno – 1:1. V polovině 10. min. si nedovoleným zákrokem pomohl hostující Pavlík. Po uplynutí minuty Dufek jedovatou střelou orazítkoval břevno Mertlíkovy klece. Na konci 13. min. se do sebe pustili Motl s Javůrkem a byli nasměrováni rozhodčím na trestnou lavici. V čase 13:11 fauloval Petr a přesně za minutu Komárek ideálně přihrál Šejnohovi a jeho zásluhou se hosté dostali do vedení – 1:2. Hostům se díky Vernerovi po nahrávce Hudečka v závěrečné minutě odcházelo do šaten ještě veseleji, když bylo skóre pro Náchod aktivní o dvě branky – 1:3.



Do druhé části vstoupil Náchod o poznání aktivněji než v úvodní části a ve 23. min. Komárek parádně nahrál Šejnohovi a ten zvyšoval na 4:1 pro Náchod. V úvodu 27. min. kotouč do útočného pásma potáhl Javůrek a přesným pasem vybídl ke skórování kapitána Vondřejce, ten ztroskotal na betonech Škopa. Dvě minuty poté se stejně vedlo Petrovi po dalším přesném pasu Javůrka. Jak se proměňují šance ukázal náchodský mladík Zeman v polovině utkání – 1:5. Když chyběla sekunda do vypršení 31. min., dostal Zeman další skvělý pas od Javůrka a osud Škopa byl zpečetěn – 1:6. Do branky přišel Karban. Ve 33. min. byl na počátku akce Hrabica, kotouč se dostal přes Hudečka k Vernerovi, který zkompletoval první náchodský hattrick – 1:7. Tři minuty před odchodem do šaten Komárek načasoval přesně nahrávku pro Petra a jeho zásluhou vedli hosté po dvou třetinách 8:1.

Třetí třetinu bylo třeba odehrát prakticky z povinnosti, vždyť o vítězství Náchoda bylo jasno již dávno před začátkem tohoto dějství. Kýžené desítky se Náchodští fans nakonec nedočkali přes řadu šancí jejich miláčků. Konečné skóre stanovil svým prvním hattrickem mezi muži Zeman po nahrávkách Javůrka a Hrabici – 1:9.



Aleš Hynek, manažer mužstva Náchoda: „Na úvod sezóny důležité body. Rozdíl ve skóre bych ale nepřeceňoval. Dvůr pro letošek určitě nedisponuje tak kvalitním kádrem jako v předešlých sezónách.“

Sestava Náchoda: Mertlík, – Pavlík, Michel – Hrabica, Dostál – Verner, Vondřejc, Hudeček – Petr, Šejnoha, Komárek – Leeder, Javůrek, Zeman. (mš, jv, mr, jk)