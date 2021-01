Domácí hráči se po nepovedeném utkání se Vsetínem netajili plánem, že by rádi duel s Havířovem začali tak, jak ten se Valachy končili. Tedy vstřelenými góly. Leč přání vyslyšeno nebylo. Naopak to byli hosté, kdo už ve 4. minutě využil soupeřovy hrubky a trefou Kotaly šel snadno do vedení. V 8. minutě navíc hákoval vrchlabský Machala a vteřinu po jeho návratu na led prostřelil bezmocného Štěpánka z pravého kruhu Procházka – 0:2.

Úvod tak Východočechům vůbec nevyšel, přesto dokázali do šaten odcházet s těsným vedením. Nejprve v přesilovce snížil Nouza a klíčovou se pro výsledek celého utkání ukázala být 20. minuta.

V čase 19:36 vyrazil gólman Groh ránu Machače přímo před Machalu, jenž mířil do odkrytí branky. Devět vteřin před odchodem do šaten navíc zakombinovali Linhart s Mrňou a zakončení vyšlo na kanonýra Urbana. Ten se trefil v šestém utkání po sobě a dokonal tak během pouhých 255 sekund obrat z 0:2 na 3:2.

Pro hosty to byla na konci periody pořádná rána a smířit se s ní pokusili vystřídáním brankářů. Náhradník Štipčák vydržel s čistým štítem do 35. minuty, ve které jej čtvrtým vrchlabským gólem překonal Heřman. To když mu hostující obrana trestuhodně namazala do ideální střelecké pozice.

Ve 48. minutě sice Havířovští dokázali vykřesat naději na bodový zisk trefou zcela neobsazeného Kloza, další branku už jim ale pozorný gólman Štěpánek nedopřál a při power-play přidal svůj v zápase druhý a celkově pátý vrchlabský gól Heřman.

Vrchlabí se v průběžné tabulce posunulo na čtvrtou příčku a v sobotu jej v dalším utkání čeká souboj na ledě Litoměřic.

Vrchlabí - Havířov 5:3

Fakta – branky a asistence: 16. Nouza (Heřman, Linhart), 20. Machala (Machač, Zeman), 20. Urban (Linhart, Mrňa), 35. Heřman, 59. Heřman (Nouza) – 4. Kotala, 10. O. Procházka (Bořuta, Doktor), 48. J. Kloz (Rudovský, Lytvynov). Rozhodčí: Bejček, Jaroš – Maštalíř, Štofa. Vyloučení: 5:5, navíc Niko (VRC) 5 minut + OK. Využití: 1:0. Hráno bez diváků. Třetiny: 3:2, 1:0, 1:1.

HC Stadion Vrchlabí: Štěpánek – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Jirků, Bučko, J. Moník – Heřman, Matýs, Nouza – Machač, Zeman, Machala – Hozák, Urban, Mrňa – Formánek, Chrtek, Chalupa.

AZ Heimstaden Havířov: Groh (21. Štipčák) – Bořuta, Mrowiec, Rašner, Lytvynov, Chroboček, Kachyňa, Ševěček – Kotala, F. Seman, Becher – Rudovský, J. Kloz, Horváth – Doktor, Maruna, O. Procházka – Petriska, Mastič, Vašenka.

Ohlasy k utkání

Václav Baďouček, HC Stadion Vrchlabí: V prvních deseti minutách jsme měli horší pohyb, nebylo tam nasazení, které jsem si představoval a bohužel jsme na to doplatili dvěma góly. Svým způsobem to byly góly opět takové nešťastné, jako v minulém utkání. Potom se naše nasazení ale zvedlo a bylo hrozně důležité, že jsme v závěru té první třetiny dokázali vývoj utkání obrátit. Ve druhé třetině jsme přidali další gól, ubránili dlouhé pětiminutové oslabení a v závěru, při power-play, jsme dali už ten uklidňující gól.

Jiří Režnar, AZ HEIMSTADEN Havířov: Začali jsme dobře, dali dvě branky a dostali se do vedení. Myslím si, že jsme hráli celkem slušně, ale bohužel jsme zbytečně faulovali. Z oslabení jsme dostali gól, který nastartoval domácí a do konce třetiny, kdy jsme dostali tři branky, už přišel zkrat. Těchto sedm minut rozhodlo i o konečném výsledku. Následně jsme na domácí sice pořád tlačili, nesehráli jsme ani špatně power-play, ale už se nám nepodařilo skórovat a inkasovali jsme gól do prázdné brány. Díky tomu zkratu jsme přišli o body.