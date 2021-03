Vrchlabští první vzájemný duel s Kolínem v této sezoně prohráli 2:3, i proto měli o motivaci postaráno. Navíc si jakýmkoliv bodovým ziskem mohli definitivně pojistit nejhůře čtvrté místo po základní části soutěže. To se jim i podařilo. Na výhře 6:3 se dvěma vstřelenými góly podílel Pavel Mrňa, tři asistence zaznamenal Martin Heřman.

Svěřenci kouče Baďoučka se v domácích zápasech často pyšní rychlými vstřelenými góly, tentokrát však jejich vstup do utkání přibrzdilo vyloučení beka Linharta už po minutě hry. Hosté v přesilovce nastřelili Stehlíkem tyč, střelecký účet zápasu však přesto otevřel Stadion. V čase 5:54 obral soupeře o puk při rozehrávce Chalupa a přesnou ranou pod horní tyčku nedal gólmanu Sajdlovi žádnou šanci na úspěšný zákrok - 1:0.

Následovalo další vyloučení horalů, Kozlové ale ani druhou početní výhodu nevyužili a v závěru úvodní periody sami dvakrát inkasovali. Pokaždé byl střelcem útočník Mrňa, vždy přitom prokázal důraz před brankovištěm, kde jej navíc hlavně úvodní situace hodné bolela.

V prostřední periodě byly šance k vidění na obou stranách a Východočechy několikrát podržel pozorný Kantor v brance. Hlavně ve 25. a 32. minutě předvedl pardubický gólman vynikající výkony. 37. minuta nabídla Mrňův atak hattricku, potřetí mu však ve skórování zamezil Sajdlův beton.

V závěru třetiny si útočné pásmo podmanila dobře kombinující dvojice Matýs - Machač, místo trefy na 4:0 ale přišla kontaktní branka hostů, když 22 vteřin před sirénou ukončil Kantorovu neprůstřelnost Stehlík.

Gólově nejbohatší byla dvacetiminutovka závěrečná. Ve 47. minutě ještě Linhart mířil jen do tyče, o půl minuty později však Chrtek ukázkově přenechal puk Nouzovi a zkušený forward vsítil svůj první gól po návratu z marodky. Oba borci si v 55. minutě role vyměnili a tentokrát Nouza přihrávku skórujícímu Chrtkovi vrátil - 5:1.

Závěrečné minuty odehráli domácí po inkasování dvou vyšších trestů v oslabení, čehož soupeř dvěma trefami využil. Na větší drama ale Kozlové nezadělali. V čase 58:54 totiž při oslabení ujelo duo Heřman - Matýs a druhý jmenovaný dorazil puk do kolínské sítě pošesté.

Vrchlabští si tak tentokrát už definitivně pojistili přímou účast ve čtvrtfinále play off a základní část soutěže dohrají v pondělí na ledě Kladna.

Vrchlabí - Kolín 6:3

Fakta – branky a nahrávky: 5. Chalupa, 17. Mrňa (Urban, Linhart), 20. Mrňa (Urban, Hozák), 48. Nouza (Chrtek, Heřman), 55. Chrtek (Nouza, Heřman), 59. Matýs (Heřman) – 40. J. Stehlík (Pýcha), 58. Jankovský (Husa), 59. Semirád (Zumr, J. Stehlík). Rozhodčí: Bejček, Souček – Štofa, Beneš. Vyloučení: 2:4, navíc Machač 5 min. + OK, Kajínek (oba Vrchlabí) 10 min. OT. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Hráno bez diváků. Třetiny: 3:0, 0:1, 3:2.

HC Stadion Vrchlabí: Kantor – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, J. Moník, Jirků, Kynčl – Heřman, Chrtek, Nouza – Machač, Matýs, Chalupa – Hozák, Urban, Mrňa – F. Moník, Zeman, Koffer.

SC Kolín: Sajdl – Husa, Muška, Váchal, Pýcha, Blaha, Zdeněk – Jankovský, Šafránek, Z. Král – Zumr, Semirád, J. Stehlík – Síla, Štohanzl, Petržilka – Kopecký, Kozák, Němec – Mašín.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček, HC Stadion Vrchlabí: „Jsem předně rád, že se nám podařilo potvrdit umístění mezi nejlepší čtyřkou. Tohoto umístění si vážíme a nechtěli jsme si jej nechat ujít, zvlášť když jsme měli vše ve svých rukách. Proti Kolínu se nám nepovedl vstup do zápasu. Soupeře jsme dvěma fauly posadili na koně a minimálně prvních deset minut byli hosté lepším týmem. Přesto jsme to ale byli my, kdo první skóroval a nakonec skončila třetina tříbrankovým náskokem. Ve zbytku utkání jsme si vedení dá se říct kontrolovali. Soupeř se prosadil až v úplném závěru, ale i na jeho dva góly se ještě našla odpověď.

Petr Martínek, SC Kolín: „Gratuluji domácím k vítězství a samozřejmě i přímému postupu do čtvrtfinále play off. Myslím si, že si to za celý dosavadní průběh sezony zasloužili. V samotném utkání jsme výhru soupeři darovali v první třetině, kdy jsme si dali, dá se říct, tři hloupé vlastní góly. Nebo jsme spíš udělali tak strašné chyby, že je domácí lehce potrestali. I když jsme se ve druhé třetině výrazně zvedli a stav snížili, domácí si to už pohlídali. V závěru jsme to trošku zdramatizovali, ale soupeř utkání zaslouženě vyhrál.“

Zbylé výsledky 33. kola: Šumperk - Kladno 2:3, Sokolov - Přerov 0:1 po prodl., Třebíč - Jihlava 1:3, Kadaň - Vsetín 2:7, Benátky nad Jizerou - Litoměřice 2:5, Prostějov - Slavia Praha 2:5, Ústí nad Labem - Havířov 3:2, Frýdek-Místek - Poruba 1:7.

Tabulka Chance ligy

1. Kladno 33 20 3 5 5 124:83 71

2. Přerov 34 17 8 2 7 113:81 69

3. Jihlava 33 17 6 4 6 127:77 67

4. Vrchlabí 33 20 2 1 10 126:83 65

5. Poruba 33 17 2 4 10 109:84 59

6. Litoměřice 33 16 4 3 10 124:107 59

7. Vsetín 33 17 3 2 11 95:80 59

8. Třebíč 33 16 1 5 11 97:86 55

9. Slavia Praha 33 14 3 4 12 100:96 52

10. Sokolov 33 14 3 3 13 125:107 51

11. Prostějov 33 13 3 2 15 116:106 47

12. Ústí nad Labem 33 11 4 4 14 87:105 45

13. Havířov 33 10 3 4 16 89:91 40

14. Benátky n. J. 33 10 2 5 16 86:109 39

15. Frýdek-Místek 33 12 1 1 19 90:114 39

16. Kolín 33 10 3 1 19 94:133 37

17. Šumperk 34 6 1 4 23 84:145 24

18. Kadaň 33 4 2 0 27 77:176 16