/FOTO/ Hokejová Chance liga v sobotu pokračuje předposledním 33. dějstvím a v jeho programu nemůže chybět ani zápas vrchlabského Stadionu. Ten čeká souboj starých známých. K bitvě dvou letošních nováčků přijede do DD Elektromont arény o tři body bojovat středočeský Kolín.

Pavel Kantor za Vrchlabí letos nastoupil zatím jen jednou. Stalo se tak při vítězství nad Kladnem. | Foto: Anton Martinec

Kozlům v tabulce patří se ziskem sedmatřiceti bodů nelichotivá 16. příčka a výhledy na postup do předkola play off jsou pro tým trenéra Petra Martínka velmi slabé. Do Krkonoš sice hosté přijedou v roli papírového outsidera, mohou se však chlubit výhrou z posledního vzájemného utkání, když na začátku prosince přehráli svého rivala výsledkem 3:2.