Tohle je velká škoda. Vrchlabští hokejisté ve středu večer podstoupili tvrdou řež o vyrovnání čtvrtfinálové série play off Chance ligy. Na ledě Vsetína chtěli dát zapomenout na úterní porážku a vrátit vypjatou sérii do Vrchlabí za nerozhodného stavu 2:2. Avšak nepovedlo se.

Čtvrtý duel přinášel zpočátku opatrný hokej, čemuž odpovídalo i dlouhé čekání na úvodní branku. To ukončil až ve 37. minutě domácí Klimek, jenž po přihrávce Kucharczyka potvrdil střeleckou formu a poslal Vsetín do vedení.

Z něho se však Valaši radovali pouhých 33 vteřin. Pak od modré nahodil puk na branku obránce Jelínek a před gólmanem Málkem jej do sítě usměrnila pohotová teč Koffera - 1:1.

Výsledek zápasu byl na vážkách do samotného konce. Pět minut před sirénou ale dostali domácí výhodu přesilové hry a využít ji po chvíli dokázal Kucharczyk. Při power-play soupeře pak výhru Vsetína pečetil trefou do prázdné branky, stejně jako o 24 hodin dříve, Východočech Berger.

Vsetín - Vrchlabí 3:1

Fakta - branky a nahrávky: 37. Klímek (Kucharczyk, R. Půček), 55. Kucharczyk (Štach, Gorčík), 60. Berger (Štach) – 37. Koffer (T. Jelínek, Linhart). Rozhodčí: Čech, Bejček – Novák, Otáhal. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Bez diváků. Třetiny: 0:1, 1:1, 2:0. Stav série: 3:1.

VHK ROBE Vsetín: Málek – Ondračka, Smetana, Hryciow, Š. Jenáček, Kudělka, Štach, Bartko – Březina, Pechanec, Gorčík – Berger, R. Vlach, A. Zeman – R. Půček, Kucharczyk, Klímek – L. Bednář, Babka, Vítek.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – T. Jelínek, Linhart, Niko, Kajínek, Jirků, Kynčl, Blažej – Nouza, Rohlík, Heřman – Chalupa, Matýs, Machač – Mrňa, Urban, Hozák – T. Zeman, Chrtek, Koffer.

Ohlasy trenérů

Roman Stantien, trenér HC Robe Vsetín: „Čekali jsme těžký zápas, čekali jsme, že to bude boj. Oboje se potvrdilo. Na úvodní gól jsme se dost nadřeli a byli jsme rádi, že jsme jej vstřelili jako první. Na druhé straně jsme o náskok hodně rychle přišli. Pak už záleželo na tom, aby nikdo neudělal nějakou chybu vzadu. Vrchlabí tam nějaké šance mělo, my taktéž. Měli jsme tentokrát o ten gól asi na víc než soupeř. Ten hrál ale velmi dobře, disciplinovaně, tvrdě, předvedl přesně to, co ho stále zdobí. My se s tím však vyrovnali a to, co jsme si předsevzali – dvakrát doma vyhrát – jsme splnili. Jdeme si dál za svým cílem.“

Václav Baďouček, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Bylo k vidění vyrovnané utkání, klasický zápas play off. Oba týmy se snažily neudělat chybu, proto byl ten sta tak dlouho na vážkách. Bohužel jsme o tu jednu chybičku byli méně šťastní. Stav série je nyní 3:1 pro Vsetín, hraje se ale na čtyři vítězství a my se už nyní těšíme na nedělní televizní duel.“

Zbylé série: Slavia Praha - Kladno 2:4 (stav série: 1:3), Litoměřice - Jihlava 5:2 (stav série: 3:1), Poruba - Přerov 2:1 (konečný stav série: 4:0).