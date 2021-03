S ohledem na prvoligové zkušenosti by mohl kde kdo favorizovat Valachy, s výhodou domácího prostředí a navíc i desetidenního odpočinku ale půjdou do série Východočeši. Vše je tak otevřené a o semifinalistovi rozhodne momentální forma.

Ví to i trenér Stadionu Václav Baďouček, jehož Krkonošský deník zastihl na začátku čtyřdenního tréninkového bloku před startem čtvrtfinále.

Trenére, momentálně za sebou máte polovinu zápasového volna, během něhož se váš tým připravuje na čtvrtfinále play off. Jak zatím toto období probíhá?

Po pondělním posledním utkání základní části jsme do čtvrtka absolvovali krátký regenerační cyklus. Poté hráči dostali volno a k přípravě na zápasy play off jsme se opět sešli dnes (15. března). Pondělí a úterý trénujeme dvoufázově a poslední dva tréninkové dny proběhnou v dopoledních hodinách tak, abychom byli dobře připraveni na páteční úvodní zápas play off.

Vrchlabí základní část dohrálo na čtvrté příčce a zajistilo si jistotu čtvrtfinále. Považujete to za velkou výhodu?

Výhoda je to hlavně v tom, že máme možnost v klidu potrénovat a připravit se na náročná utkání, která nás ve vyřazovací části čekají. Dobré je, že jsme se vyhnuli předkolu play off, protože každý zápas navíc může v konečném součtu hrát roli.

Jedna věc je možnost tréninku a přípravy na vrchol sezony, druhá pak příležitost doléčit šrámy. Jak je na tom váš tým v tomto ohledu? Jsou všichni zdraví?

Jsem rád, že se nám prozatím nějaké výraznější zdravotní komplikace vyhýbají. Na odstranění drobných šrámů ze základní části bylo dost času. Momentálně je mimo trénink Jakub Moník, jinak jsou všichni hráči v pořádku a v plné přípravě.

Postupem do čtvrtfinále jste minimálně splnili předsezonní cíl. Spíš ho už i překonali. Znamená to, že na mužstvo není absolutně žádný tlak?

Máte pravdu. Čtvrté místo po základní části lze už teď považovat za obrovský úspěch celého týmu. Naším předsezoním cílem bylo probojovat se do předkola play off. Samozřejmě chceme, tak jako každý, v play off dojít co nejdále, ale žádný tlak v podobě nutnosti přejít přes čtvrtfinále tady necítím.

Přesto semifinále Chance ligy je velkou výzvou. Na kolik svému týmu věříte a na kolik si věří sami hokejisté?

Každý zápas play off je velkou výzvou. Naši hráči v něm teď mají šanci dokázat, že to jak vysoko jsme se v tabulce po celou dobu pohybovali, nebyla náhoda, ale výsledek jejich celoroční práce. Já vždy svému týmu věřím a jsem přesvědčený, že i kluci mají dostatek sebedůvěry.

Zatímco vy trénujete, osmička mužstev hraje nebo hrála předkolo. Sledoval jste zápasy na hokejka.cz? A které týmy především jste na internetu studoval?

Mám zpětně přístup ke všem utkáním Chance ligy, takže zápasy sleduji a na soupeře budeme mít možnost se dobře připravit. Už je jasné, že narazíme na Vsetín, hrozila nám i Poruba. Obě mužstva disponují kvalitními hokejisty s dostatkem zkušeností a čekají nás proto velmi těžké zápasy. V této části soutěže už ale není lehkých utkání. Co bychom na našeho soupeře chtěli praktikovat a na co se budeme zaměřovat, to bych si zatím rád nechal pro sebe (usmívá se).

V dnešní době nikdo neví, co bude zítra, co pozítří. Jste už nyní přesvědčen, že se celá soutěž, její play off, bez problémů dohraje?

Pevně věřím, že nás nepotká stejný osud jako loni touto dobou, kdy těsně před play off sezona skončila.

Vaším partnerským klubem jsou v extralize Pardubice. Co říkáte na jejich vcelku suverénní postup přes Karlovy Vary?

Samozřejmě od nás do Pardubic míří gratulace, přeji jim co nejdelší sezonu. Vzhledem k síle obou mužstev jsem jejich vítězství očekával.

Vy play off zahájíte v pátek na vlastním ledě. Může podle vás domácí prostředí hrát výraznou roli, ačkoliv se hraje bez diváků?

Vzhledem k okolnostem výraznou asi ne, ale určitá výhoda to je. Nás celou sezonu mrzí, že diváci za námi na stadiony nesmějí, je to zvláštní pocit hrát před prázdným hledištěm. My tady ale naše věrné budeme mít v podobě krásného chorea, které pro nás připravili. Moc jim za to děkujeme a uděláme vše pro to, abychom jim na dálku udělali znovu radost.

Oba vzájemné duely ze základní části:



HC Robe Vsetín – HC Stadion Vrchlabí 2:4 (1:2, 1:1, 0:1).



Fakta - branky a nahrávky: 15. Štach (Březina, Gorčík), 36. Pechanec (Štach, Gorčík) – 4. Heřman (Zeman), 5. Urban (Bučko), 37. Hozák (Linhart), 60. Hozák. Rozhodčí: Barek, Pilný – Novák, Bohuněk. Vyloučení: 5:8, navíc Štach (VS) 5 minut + OK – Matýs (VR) 10 minut OT. Využití: 0:1. Hráno bez diváků. HC Robe Vsetín: Málek – Ondračka, Smetana, Hryciow, Bartko, Kudělka, Štach, Jenáček – Březina, Pechanec, Gorčík – Hořanský, Šilhavý, Vítek – Půček, Kucharczyk, Klímek – Babka, A. Zeman, L. Bednář. HC Stadion Vrchlabí: Štěpánek – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Jirků, Bučko, J. Moník – Heřman, Chrtek, Nouza – Machač, Kratochvil, Zeman – Hozák, Urban, Mrňa – Formánek, Matýs, Chalupa.



HC Stadion Vrchlabí – HC Robe Vsetín 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)



Fakta – branky a asistence: 55. Urban, 56. Matýs (Jirků) – 13. Vítek (Šilhavý, Hořanský), 16. Pechanec (Gorčík), 20. Půček (Klímek, Kucharczyk). Rozhodčí: Wagner, Barek – Maštalíř, Bohuněk. Vyloučení: 4:6, navíc Nouza (VRC) 10 minut OT – Vlach (VSE) 5 minut + OK. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Hráno bez diváků. HC Stadion Vrchlabí: Soukup (21. Štěpánek) – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Jirků, Bučko, J. Moník – Heřman, Matýs, Nouza – Machač, Zeman, Machala – Hozák, Urban, Mrňa – Formánek, Chrtek, Chalupa. HC Robe Vsetín: Málek – Smetana, Jenáček, Hryciow, Bartko, Ondračka, Štach, Jenáček – Březina, Pechanec, Gorčík – Klímek, Kucharczyk, Půček – A. Zeman, R. Vlach, L. Bednář – Hořanský, Šilhavý, Vítek.