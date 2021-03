Už v pátek by se Kuba měl postavit do brankoviště, aby zastavoval střelecké pokusy Valachů. Jak se mu to bude dařit, to mohou všichni vrchlabští příznivci sledovat od 17.30 hodin na portálu hokejka.cz.

Jakube, nezadržitelně se blíží vrchlabský vstup do play off Chance ligy. Berete to tak, že pro vás startuje vrchol sezony, část, na kterou jste se od začátku soustředil?

Určitě. Všichni hrajeme hokej přesně kvůli takovým zápasům, které nás teď čekají proti Vsetínu. Těší se celá naše kabina, samozřejmě nejsem výjimkou.

Vy jste zažil play off před lety v dresu Ústí, pouze jednou ve Vrchlabí. Těšíte se o to víc?

Ano, přesně jak říkáte. Minulý rok jsme o vyřazovací boje přišli kvůli Covidu. Jedno mě ale strašně moc mrzí. To, že do arény nemůžou přijít naši fanoušci. Věřím, že na obou stadionech by byla vynikající atmosféra.

Za soupeře vám výsledky přisoudili hokejisty Vsetína. Byl tenhle tým na vašem seznamu mezi těmi, co jste si přál nebo naopak se jim chtěl vyhnout?

V play off už není lehkých soupeřů, takže si nevyberete. Tipuji, že všechny čtvrtfinálové série budou vyrovnané. Mohou rozhodovat maličkosti a jistě budou důležité hned páteční úvodní zápasy.

Vám je šestadvacet. Cítíte se být v ideálním věku? Řekněme na vrcholu kariéry?

Cítím se dobře. Ale jestli u mě jde o vrchol kariéry, to nevím. Spíš doufám, že mě ještě něco vrcholnějšího čeká (usmívá se).

Zatímco vy jste v sezoně jedničkou, Valaši gólmany v základní části z velké části střídali. Cítíte v tomto oproti nim výhodu?

Asi nedokážu říct, jestli by to měla být výhoda. Ale určitě platí, že čím víc zápasů odchytáte, tím je to pro vás lepší. Mohu ale potvrdit, že oba dva gólmani Vsetína jsou výborní a já jen doufám, že jim kluci nějaké góly nastřílí.

Z dvojice Jakub Málek - David Gába odchytal celé předkolo druhý z nich. Překvapilo vás to? A znáte se nějak více s oběma těmito konkurenty?

Znám spíše Davida Gábu. Jsme stejné ročníky, takže jsme proti sobě chytali v mládeži a poté i v první lize. Já byl tehdy v Ústí nad Labem a David působil v Českých Budějovicích. Nemohu říct, že by mě to překvapilo nebo nikoliv.

Ptal jsem se už vašich spoluhráčů. Jakou roli může v sérii hrát fakt, že zatímco vy jste teď skoro dva týdny odpočívali, Valaši odehráli náročné předkolo s Ústím?

Pro nás bylo určitě dobré, že jsme si odpočinuli. Dokázali jsme více zregenerovat, dobře potrénovat a připravit se na začátek play off. Teď je nyní tady a my se těšíme, že se vrátíme do hry.

Byl jste si od začátku předkola jistý, že bude právě Vsetín vaším soupeřem?

Musím říct, že ano. Vsetín byl v sérii s Ústím favoritem a v případě jeho vítězství bylo jasné, že půjdeme právě na něj. Takže jsem si myslel, že to takto dopadne.

V základní části jste proti tomuto týmu odchytal pouze domácí duel (2:3). Co jste si od soupeři ponechal v paměti? Na co si budete muset dávat pozor?

Určitě budou mít velký tlak do brány, myslím si že budou hodně střílet. V sérii s Ústím se bodově prosazovali i obránci, takže si na to budeme muset dávat velký pozor.

Které z mužstev jde podle vás do série v roli favorita a troufnete si tipnout, jak čtvrtfinálové měření sil dopadne?

Podle mého názoru série favorita vyloženě nemá. Samozřejmě věřím, že vše dopadne lépe pro nás.

Jste odchovancem litvínovského hokeje. Na kolik jste sledoval bitvu Vervy s hradeckým Mountfieldem a považujete jasný výsledek 0:3 za spravedlivý a očekávaný?

Sérii jsem sledoval. Myslím si, že Hradec zápasy odehrál výborně takticky, vůbec k ničemu Litvínov nepouštěl a navíc výborně zachytal brankář Mazanec. Zaslouženě postoupil a teď věřím, že potrápí i Liberec.

Kdo je podle vás nyní největším favoritem na zisk titulu a koho naopak favorizujete v boji o postup do extraligy?

Pražská Sparta má letos skvěle poskládané mužstvo s výbornými gólmany. Proto na titul tipuji právě je. V Chance lize vidím na vítěze play off pochopitelně náš tým (směje se).

Slivovice ke Vsetínu patří, říká před sérií Jiří Malinský

Na vrchlabské střídačce v pátek večer nebude chybět asistent trenéra Jiří Malinský, jenž si v době největší vsetínské slávy několik zápasů proti tomuto soupeři zahrál. Pro Deník odpověděl na několik otázek týkajících se právě vrchlabského soupeře pro čtvrtfinále.

Jiří Malinský, asistent trenéra HC Stadion Vrchlabí.Zdroj: Miloslav KnapS jakými pocity jste v pondělí přivítal zprávu, že v play off půjdete právě na Vsetín?

Asi bych nemluvil o pocitech. Závěr posledního utkání Vsetína na ledě Ústí jsme sledovali po pondělním tréninku v kabině. Jakmile zápas skončil, začali jsme se na tohoto těžké soupeře připravovat.

Se soupeřem jste v základní části odehráli dvě utkání. Co vám o něm zápasy na Lapači a doma prozradily?

Odehráli jsme s nimi dvě vyrovnaná utkání, ve kterých pokaždé rozhodovaly drobnosti. Ani si nemyslím, že tomu nyní bude jinak. Něco nám oba duely samozřejmě ukázaly. Potřebujeme si to nyní rozebrat, abychom byli na soupeře dostatečně připraveni.

Při pohledu na hráčské statistiky Valachů se zdá, že žádný hráč ve sbírání bodů nikterak nevyniká. Tým působí především jako výborný kolektiv. Vidíte to podobně?

Já hlavně vidím podobně také naši kabinu. Jsme mančaftem, v němž se každý jeden borec půjde porvat za Vrchlabí. V tom bude naše síla.

Když se řekne Vsetín nebo Lapač, jistě se vám vybaví nějaké vzpomínky z dob hráčské kariéry. Prozraďte nějaké prosím?

Hlavně už to je poměrně dávno. Ale vzpomínám, že ve své době byl Vsetín takovou malou reprezentací. My jsme na Lapač jezdili s myšlenkou „přežít“ úvodní tlak. Přežít ten pověstný nápor a pak se rvát o každou minutu. Přiznám se, že se nám to obvykle moc nedařilo (směje se). Mnohem příjemnější vzpomínka je na můj hattrick Čemanovi (reprezentační gólman Roman Čechmánek - pozn. aut.), který se mi povedl proti nim v Pardubicích. Je to ale fakt už hodně dávno.

Znechutila vám třeba osobní návštěva Lapače slivovici? Přece jen její vůni tam nelze nepostřehnout.

To máte pravdu, slivovice ke Vsetínu patří a je součástí tamní kultury. Rozhodně je ale lepší ji pít než jí být polit, což se tam stávalo pravidelně. V současnosti to však, jak všichni dobře víme, nehrozí.