Řadu z nich přilákala především velká jména v sestavě soupeře. Zároveň šlo ale o duel prvního celku tabulky s druhým. Takové podkrkonošské derby tu dlouho nebylo. Dvorská aréna praskala ve švech. Padaly góly, k vidění byla řada dalších povedených akcí. A v závěru musel být spokojený snad každý návštěvník utkání.

Někteří si večer prodloužili čekáním na autogramy od hráčů formátu Tomáše Rolinka či Petra Sýkory. Hodnocení zápasu si pak trenéři obou mužstev nechali na následující den. A zde přinášíme podrobné ohlasy jak domácího Jiřího Malinského, tak Václava Baďoučka na straně vítězů.

Porážka nás nevykolejí, říká po derby trenér Rodosu Malinský

Sedm výher a dost. Kde vítězná série královédvorských hokejistů začala (po porážce ve Vrchlabí), tam i skončila. Znovu to byl vrchlabský kolos, kdo našel na rozjetý kamion z Rodosu recept. Nutno říci, že ve třetím vzájemném utkání sezony šlo o nejjednoznačnější partii. Rozhodnuto bylo v polovině zápasu.

I přes porážku nemusel domácí trenér Jiří Malinský své svěřence hanit. Favoritovi se postavili čelem, k atraktivitě podkrkonošského derby taktéž přispěli velkou měrou. Porážka 3:7 možná hovoří jednoznačně, na úrovni zápasu ale měla ve středu podíl obě mužstva.

Pane Malinský, skončila vám vítězná šňůra sedmi zápasů. Mrzí to hodně?

Ani bych neřekl, že to nějak mrzí. Samozřejmě nás vítězná série těšila, ale jak všichni víme, každá série jednou končí. Ta naše skončila proti soupeři, který je v naší skupině jednoznačně nejsilnější. Já to beru tak, že jsme se i my zasloužili o to, že se v derby hrál zajímavý hokej.

Vrchlabí se letos bude těžko porážet. Před týdnem ještě víc posílilo o Tomáše Rolinka. Myslíte, že na tenhle tým někdo v základní části najde recept?

Těžko říct. Vrchlabští mají svoje cíle a podle nich poskládali svůj kádr. Pro ně přijdou podstatné věci v březnu, kdy se budou hrát vyřazovací zápasy, které povedou k bojům o postup. Jak už jsem říkal, porazit se dá každé mužstvo. Stejně tak Vrchlabí. Těžko je ale budeme porážet. Oni jedou jiným systémem, ani v tréninku se jim nemůžeme rovnat.

Pojďme tedy k vašemu týmu. Jak byste popsal začátek zápasu?

To mohu popsat stručně. Z naší strany ustrašené a nervózní. Brzy jsme prohrávali o tři branky a podle toho se pak zbytek utkání odvíjel. Před Vrchlabím měli hráči zbytečně velký respekt. Podlehli zápasu, té atmosféře, tomu, jací hráči proti nim stáli.

Hrálo se před parádní kulisou. Zažil jste na dvorském zimním stadionu lepší atmosféru než tu, jaká zde panovala ve středu?

Asi ne. Pokud jsem dobře slyšel, jednalo se tady o rekordní návštěvu v historii od zastřešení haly. Myslím, že i s ohledem na počet branek si to všichni užili. Aspoň se to tak říká. Nás může mrzet, že se nám nepovedlo uhrát lepší výsledek.

Proti vrchlabskému Stadionu jste v sezoně nastoupili už potřetí. Výsledky 1:3, 2:5, 3:7. Jaký v porovnání s předchozími duely byl tento, v němž diváky namlsalo deset branek?

Výkony Vrchlabí jdou zápas od zápasu nahoru a asi tomu odpovídají i ty naše výsledky. My se prostě i tentokrát snažili zahrát co nejlepší utkání. Soupeř je prostě na jiné úrovni, přesto jsme i my přispěli k úrovni derby.

Zvykli jste si vyhrávat. Může se tahle porážka nějak podepsat na psychice mužstva? Nebo naopak věříte, že tým najede na další vítěznou vlnu?

Nemyslím si. Tahle porážka by nás neměla nijak vykolejit. Rozhodně bychom si z ní neměli dělat velkou hlavu. Já pevně doufám, že pojedeme dál. Už v sobotu hrajeme v Bílině a na tento duel se chceme co nejlépe připravit. Zápas s Vrchlabím byl z diváckého pohledu parádní, v tom dalším na severu Čech chceme rozhodně naplno bodovat.

Kouč soupeře Rodos pochválil za otevřený hokej. Máte taky nějakou pochvalu pro vrchlabskou stranu?

Mají obrovskou kvalitu a na našem ledě ji potvrdili. Jde o tým plný hvězd, který má výbornou úroveň. K vítězství soupeři gratuluji. Spíš ale přemýšlím nad tím, co v utkání chybělo nám. Musíme si z duelu něco odnést, abychom příště byli lepší. Proti Vrchlabí se jen v základní části postavíme ještě dvakrát.

Vrchlabský kouč Baďouček: Utkání bylo jasně v naší režii

Velmi spokojený mohl být po konci utkání vrchlabský kouč Václav Baďouček. Jeho svěřenci k podkrkonošskému derby přistoupili s plnou vážností, dbali na zájem a podporu vlastních fanoušků, a zápasu dali maximální význam.

Odměnou jim byl perfektní vstup do utkání a tři rychlé branky, po nichž bylo de facto rozhodnuto. Zkušený trenér protřelý extraligou tak mohl v pozápasovém rozhovoru používat především pochvalná slova.

Trenére, vzájemnou bitvu prvního celku tabulky s druhým jste zvládli s bravurou. Jak byste duel zhodnotil?

Od začátku jsme byli lepším týmem, dobře jsme bruslili a jednoduše chodili přes střední pásmo. Po naší první přesilovce jsme trochu polevili, což především závěr první třetiny poznamenalo. Soupeř vycítil šanci, snížil na 1:3, ale bylo důležité, že se nám záhy podařilo odpovědět. Pak už bylo utkání jasně v naší režii.

Po dvou třetinách jste vedli suverénně 7:2. Bylo těžké motivovat hráče do závěrečné periody?

To určitě ne. Pravda, bylo rozhodnuto, ale soupeř se dál snažil a my nechtěli nic podcenit. Třetí třetina se sice spíš už pouze odehrála, ale bylo to hlavně tím, že naši hráči nic nepodcenili a náskok si už hlavně hlídali. Domácí z ojedinělé šance upravili na 3:7, ale jinak jsme byli jednoznačně lepším týmem.

Říkáte, že se soupeř snažil. Jak byste vůbec ohodnotil hru Dvora Králové?

Ke cti domácímu mužstvu rozhodně slouží, že se snažilo hrát hokej. Nebyl to od nich žádný beton, jaký v podobných utkáních předvádí jiné týmy. Dvoráci mají ve svém středu spoustu šikovných kluků. Neodpustím si ale říct, že oproti loňsku mi soupeř přišel takový zakřiknutý, jako by mu proti nám scházela větší odvaha, s jakou na nás pokaždé vlétl loni (Rodos loni v obou domácích duelech vedl po osmi minutách 3:0 – pozn. aut.).

Hrál první s druhým, takže vlastně mělo jít o nejvyrovnanější zápas z vaší strany. Přesto takový výsledek. Neuvažujete o nějakých přípravných duelech s účastníky Chance ligy?

Dobrá otázka. O přípravných zápasech uvažujeme. Sám na to myslím už dlouho a snažím se najít nějakou příležitost. Po Novém roce nás čeká i delší pauza. Prověřujeme možnosti, vše bude záležet na tom, jak dopadne první liga a kdo by proti nám byl ochoten nastoupit. Pravdou je, že směrem dozadu nás nikdo maximálně neprověřil, nebylo potřeba hrát naplno. Ti soupeři na konci v dalších kolech vyřazovací části budou rozhodně silnější.

Na stadion si našlo cestu bezmála patnáct stovek diváků. Jak se vám líbila kulisa dalšího podkrkonošského derby?

Atmosféra byla krásná. Co jsem slyšel, tak na místním zimáku padl letitý návštěvnický rekord. Určitě k té parádní kulise přispěl i tábor našich fanoušků, kterým patří poděkování celé kabiny. Oboustranně se fandilo krásně a hlavně slušně. Doufám, že jsme ke spokojenosti obou fanouškovských táborů přispěli svým výkonem i my.

Aktuálním tématem ve vašem klubu je příchod posily formátu Tomáše Rolinka. Co říct na jeho entrée? Odehrál dva zápasy ve čtyřech dnech a pokaždé skóroval.

Tomáše není třeba nějak víc komentovat. Od prvního tréninku jsou u něho vidět hokejové návyky a jeho disciplína. Jednoznačně říkám, že tohle je hokejista, který měl ještě letos hrát extraligu. K nám přišel s tím, že chce týmu pomoci postoupit do Chance ligy. Jsem za to samozřejmě rád. Jaké budou jeho další plány, to už je pouze na něm.