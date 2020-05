Nový ročník druhé hokejové ligy bude hrát čtyřiadvacet mužstev. Vzešlo to z uzávěrky přihlášek do soutěže, která se udála v pátek.

Ilustrační fotografie. | Foto: Miloslav Knap

Svaz nyní spekuluje nad dvěma hracími systémy. V tom prvním by se hrálove třech skupináchpo osmi týmech a mužstva by se utkala šestikolově, což by představovalo celkem dvaačtyřicet utkání.