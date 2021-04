Druholigoví hokejisté z východu Čech mají sice dávno po sezoně, určitě ale budou sledovat, jak v příštích dnech dopadnou jediné dvě profesionální soutěže. První liga v pátek a extraliga hned o den později zažijí úvodní semifinálové bitvy aktuálního ročníku a hráčů, kteří reprezentují Královéhradecký kraj, jsme se zeptali, jaký vývoj v obou soutěžích očekávají.

Deníku odpovídali hokejisté ze Dvora Králové nad Labem (Milan Valášek), Trutnova (Lukáš Vácha), Nové Paky (Tibor Hric) a Hronova (Jaroslav Polák), tedy borci, kteří si sezonu 2020/2021 aktivně takřka vůbec neužili.

V extralize se o titul popere čtveřice Sparta Praha, Třinec, Mladá Boleslav a Liberec. Očekávali jste před sezonou právě tyto kluby? Neúčast kterého vás případně nejvíc překvapila?

Milan Valášek: „Sparta, Třinec a Liberec, to je trojice, která se opravdu dala očekávat. Pak je tam Mladá Boleslav, která zase v posledních sezonách dosahuje dobrých výsledků, tým je pohromadě delší dobu, vhodně se doplňuje a hrají dobře. Ve finálové čtyřce bych ale čekal spíš Plzeň.“

Lukáš Vácha: „Největším překvapením ze semifinálové čtveřice je pro mě Mladá Boleslav. Nejvíce mě naopak v celém ročníku zklamala Kometa, která má ve svém kádru výborné hráče, ale sezona se jim celkově nepovedla. Podobným případem je i Plzeň, která totálně vybouchla v předkole s Olomoucí. U obou těchto mužstev jsem očekával boj o titul.“

Tibor Hric: „Určitě ano, tyto kluby jsem čekal vysoko. Mají kvalitní kádry už od začátku sezony. Jediný, koho jsem tam nečekal, je asi pro všechny překvapeni z Mladé Boleslavi. Přes Pardubice však prošli docela hladce a věřím tomu, že potrápí i Třinec.“

Jaroslav Polák: „Myslím, že je to očekávaná čtveřice pro semifinále. Všechny čtyři týmy jsou dlouhodobě v popředí extraligy a za mě nejlépe fungující organizace u nás. Očekával jsem právě tuhle čtveřici.“

Kdo myslíte, že si ze semifinále zajistí postup? Koho a proč tipujete na titul?

Milan Valášek: „Myslím že postoupí Třinec a z dvojice Sparta - Liberec je to padesát na padesát. Titul podle mě vyhraje Třinec. Hrají v neskutečné fazoně a herní výpadek si už během roku vybrali. Měli neskutečnou sérii hlavně na začátku sezony.“

Lukáš Vácha: „Pevně doufám, že semifinálové série budou zajímavější a vyrovnanější než ty čtvrtfinálové (usmívá se). Tipuji, že postup si po vyrovnaných bojích zajistí Sparta a Třinec. Nejvíc titul přeji Spartě, ačkoliv nejsem žádný sparťan! Myslím si ale, že ve Spartě pro titul dělají vše a už dlouhou dobu se jim to nedaří. Přijde mi, že tuto sezonu má Sparta nejlíp poskládaný hráčský kádr. Před koncem základní části je navíc posílil Saša Salák, který jim v play off hodně pomůže. Zároveň si myslím, že mají nejkvalitnější realizační tým, zejména pak v osobách trenérů Hořavy a Jandače.“

Tibor Hric: „Myslím si, že mezi Spartou a Libercem už to bude takové malé finále. V téhle sérii budou rozhodovat hlavně přesilové hry a veškeré maličkosti. Oba celky jsou silné. U druhé dvojice si myslím, že půjde dál Třinec. Nebude to mít ale snadné. V každém případě fandím Spartě, takže doufám, že to všechno urve a bude hrát hlavně týmovou hru. Snad budou chtít víc než všichni ostatní, přeji si, aby získali titul.“

Jaroslav Polák: „Vidím to tak, ze letos po dlouhé době postoupí do finále Sparta. Ve druhém souboji můj černý kůň z Boleslavi potrápí Třinec, ale přece jen vyhrají zkušenosti z těžkých zápasů a Třinec postoupí. Mým tipem na letošní titul je Sparta, přál bych to i mému kamarádovi Tomáši Topolovi, který je jejím velkým fanouškem.“

Východní Čechy měly letos znovu zastoupení v hradeckém Mountfieldu a pardubickém Dynamu. Odpovídá konečné umístění obou mužstev jejich možnostem?

Milan Valášek: „Myslím si, že jejich konečné umístění oběma odpovídá. První čtyřka byla ostatním týmům přece jen o troška odskočená a všichni čtyři semifinalisté jsou v boji o titul právem.“

Lukáš Vácha: „Osobně si myslím, že v Hradci s touto sezonou moc spokojení nejsou. I proto už vedení naznačilo, že přijdou opět změny. Zejména od trenéra Růžičky asi vedení očekávalo výraznější úspěch. V Pardubicích jsou určitě rádi, že se stabilizovalo vedení a kostra mužstva. Za druhou polovinu základní části budou určitě spokojeni. Konečně hráli pěkný a atraktivní hokej. Zklamáním pro Dynamo byla čtvrtfinálová série, kde je jednoznačně přejela Mladá Boleslav. Myslím si ale, že Pardubice budou v příští sezoně silnější a budou minimálně atakovat semifinále extraligy.“

Tibor Hric: „Určitě tam proběhlo také nějaké překvapení. Asi jsem čekal více od pardubického Dynama, ale bohužel neuspěli, takový je už sport.“

Jaroslav Polák: „Pro Pardubice je to restart pod panem Dědkem a s umístěním tam myslím mohou být spokojeni. Naopak pro Hradec Králové je letošní sezoně spíš zklamáním. Už několik let mají velké ambice a zatím to nikam nevedlo. Čekal jsem od nich víc. Věřím však, že pod Tomášem Martincem se to konečně povede a Mountfield konečně udělá velký úspěch.“

Vedle extraligy vrcholí také Chance liga. Sledovali jste v ní počínání vrchlabského Stadionu? Jak byste zhodnotili čtvrté místo po základní části a výkony v play off?

Milan Valášek: „Vrchlabí jsem sledoval. Myslím, že na první rok po postupu měli hodně dobrou sezonu. Hráli po celou dobu dobře a čtvrté místo po základní části bylo zasloužené. Také v play off se prali statečně, ale Vsetín nakonec byl o malinko lepší a postoupil.“

Lukáš Vácha: „Vrchlabí jsem sledoval. Upřímně to byl s Kolínem jediný tým, který mě v Chance lize zajímal. Viděl jsem zápas Stadionu proti Kladnu, který vysílala ČT Sport. Myslím, že čtvrté místo po základní části bylo výborným výsledkem. Ve čtvrtfinále Vrchlabí narazilo na zkušený Vsetín, se kterým se statečně pralo, ale na postup do semifinále to nestačilo. Víc mě ale těší, že kluci, kteří hráli minulý rok druhou ligu, se v týmu Vrchlabí i Kolína prosadili a byli oporami svých mužstev.“

Tibor Hric: „Samozřejmě jsem Vrchlabí sledoval. Kluky od nich máme u nás v Nové Pace na střídavé starty, takže tak nějak vím, jak to tam funguje. Byli překvapením pro celou Chance ligu, došli daleko a chtěl bych jim pogratulovat. Výkony v play off měli dobré, poslední zápas na Vsetíně, co jsem viděl v televizi, měli smůlu, že neproměnili šance. Mohli přitom sérii srovnat na 3:3, ale bohužel se nepovedlo. Nemají se vůbec za co stydět.“

Jaroslav Polák: „Jasně, že jsem Vrchlabí sledoval. Nováček byl letos překvapením celé ligy. Osobně jsem po spojení s Pardubicemi podobné výsledky i čekal. Očekával jsem taky, že Jirka Jakubec udělá velký kus práce a sestaví perspektivní tým. To se jen potvrdilo. Vsetín se pořádně nadřel, aby je udolal.“

V semifinále se potkají Kladno s Porubou a Jihlava se Vsetínem. Koho tipujete na postup do finále a kdo by si podle vás následně zasloužil postup do extraligy?

Milan Valášek: „Hádám, že ve finále budou Kladno a Vsetín. Postup do extraligy by si za mě nejvíc zasloužil Vsetín. Hrozně moc bych to přál Bergisovi (útočník Jan Berger, jenž sezonu začínal v dresu Dvora Králové nad Labem), protože se dlouhodobě známe a něco jsme spolu odehráli.“

Lukáš Vácha: „Aktuálně asi nejlepší formu má Poruba. Vím, že tam mají velké ambice a kvalitní tým. Ale porazit Kladno s Jágrem a Plekancem nebude jednoduché. I tak si myslím, že ve finále uvidíme Porubu se Vsetínem, kde už si postup do extraligy Poruba pohlídá.“

Tibor Hric: „Zajímavá bude určitě série mezi Kladnem a Porubou. Oba týmy mají silné kádry. Zajímavou dvojici tvoří i Jihlava se Vsetínem. Postup každopádně přeji Kladnu, jelikož moje rodina z Kladna pochází a já mu fandím odmala.“

Jaroslav Polák: „Hezké finále by bylo Kladno vs Vsetín. Postup do extraligy pak přeji Kladnu. To hlavně proto, aby lidi v nejvyšší soutěži ještě příští sezonu viděli legendy Jágra a Plekance.“

Jste pravidelným divákem televizních přenosů z hokeje? A budete sledovat vyvrcholení sezony?

Milan Valášek: „Ano. Hokej mi chybí, takže nezbývá než ho sledovat alespoň v televizi. I když přiznávám, že mé ruce a nohy sledování hokeje nenechává úplně v klidu (směje se).“

Lukáš Vácha: „Nesleduji sice každý přenos, ale občas se na nějaký zápas podívám. Poslední dobou spíš sleduji pouze výsledky. Ale na vyvrcholeni extraligy a následně i mistrovství světa se těším.“

Tibor Hric: „Čas od času se na zajímavé týmy podívám a vyvrcholení sezony budu průběžně určitě taky sledovat.“

Jaroslav Polák: „Když mi to čas dovolí, rád se na nějaký hokej podívám. Teď jich bude v televizi hodně. Nejprve vyvrcholení obou vámi zmíněných soutěží, pak mistrovství světa. Snad nějaké přenosy v televizi stihnu.“