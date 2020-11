Extraliga ledního hokeje se rozběhla ve velkém tempu. Hokejisté hradeckého Mountfieldu po pondělní prohře 2:1 ve Vítkovicích hostí ve středu od 15 hodin právě ostravský celek na domácím ledě.

Extraliga hokeje



Dohrávky - středa, 15.00: Hradec Králové – Vítkovice (2. kolo, ČT sport), 17.00: Mladá Boleslav – Brno (4. kolo), 17.30: Karlovy Vary – Č. Budějovice (17. kolo), 18.00: Třinec – Liberec (8. kolo), Olomouc – Zlín (14. kolo).



17. kolo, pátek, 17.00: Třinec – Olomouc, 17.30: Zlín – Pardubice, Plzeň – Litvínov, Vítkovice – Sparta, 18.00: Liberec – Hradec Králové (O2 TV sport), Brno – Mladá Boleslav.

Východočeši mají ideální možnost svému soupeři vrátit porážku, která pro ně byla vůbec první v sezoně. Hradec totiž do vynucené přestávky vyhrál všech pět odehraných duelů. Pokud však chce pomýšlet na vítězství, musí se oproti duelu ze začátku týdne výrazně zlepšit. „Vůbec jsme nedodržovali, co jsme chtěli hrát. Náš herní plán, který jsme měli nachystaný, tam první dvě třetiny vůbec nebyl. To byl asi problém. Pokud chceme pomýšlet v odvetě na vítězství, musíme se ve všech činnostech zlepšit,“ řekl obránce Filip Hronek, jenž má program opravdu řádně nadupaný. Od čtvrtka do neděle totiž plnil reprezentační povinnosti na Karjala cupu, následoval rychlý přesun, aby stihl zápas ve Vítkovicích. Náročný program však pokračuje, když se hraje ob jeden den. „Je to fajn, aspoň se do toho rychleji dostaneme. Nehrálo se dlouho,“ hledá pozitiva Hronek, jehož ztracený zápas hodně mrzel.

Mountfield přitom ve Vítkovicích brzy vedl, když se po krásném solu prosadil rychlík Perret, jenže další branku už Hradec nepřidal a Vítkovice dvěma góly v prostřední části utkání otočily a vyhrály. „Byl to první zápas po opravdu dlouhé době, takže to bylo takové nemastné, neslané. Největším problémem byl pohyb, který nám chyběl, byl mnohem horší než před tou pauzou, snad se do toho postupně dostaneme,“ hledal příčiny prohry asistent trenéra Mountfieldu David Kočí. Zlepší se to už dnes? Hradec by si vítěznou odvetu přál.