/FOTOGALERIE/ Pátý extraligový zápas v devíti dnech, z toho dvakrát východočeské derby. Na výhru z minulého týdne ovšem pardubičtí hokejisté nenavázali. Na ledě Hradce Králové prohráli 1:2.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Dynamo vedlo, když se v 17. minutě trefil Patrik Poulíček, jenže domácí ještě v úvodní části vyrovnali. „První třetina byla z naší strany ustrašená. Další dvě třetiny jsme byli lepší, akorát neproměňujeme šance, hrozně se nadřeme na gól. To nás poslední zápasy sráží. Ale to hlavní, co dnes rozhodlo, komentovat nemohu,“ řekl po utkání Richard Král, trenér Pardubic.