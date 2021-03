Na první gól v play off hokejisté Hradce Králové nemuseli čekat dlouho. Hned ve 3. minutě vymetl v přesilovce šibenici litvínovské branky právě Aleš Jergl. Mountfield následně výborně bránil, navíc vše jistil bezchybným výkonem gólman Marek Mazanec. Ten vychytal v závěru druhé periody i trestné střílení. Hosté se v duelu neprosadili, proto přišla hradecká pojistka. A znovu v tom měl prsty Jergl, po jehož střele se prosadil Kelly Klíma.

Východočeši se v sérii hrané na tři vítězné zápasy ujali vedení 1:0. „Je to pouze první krok, takže bych to nepřeceňoval. Ještě musíme dvakrát vyhrát, abychom postoupili," uvedl spokojený Jergl

Co v prvním utkání rozhodlo o vašem vítězství?

Musím přiznat, že to bylo hodně vyrovnané. Hrálo se nahoru dolů, ale myslím, že jsme to vítězství chtěli víc než soupeř.

Měli jste výborný vstup do zápasu, když už jste ve třetí minutě otevřel skóre.

Opravdu se nám začátek povedl. Hlavně, že jsme dali první gól, to vždycky tým nakopne.

Jak jste se na vyřazovací část těšil?

Moc! Je to jiná soutěž. Podařilo se mi dát gól, za což jsem samozřejmě moc rád. Doufám, že to nebude můj jediný.

Váš gól z přesilovky padl po nacvičené akci.

To je pravda. Přesně takhle to zkouším v tréninku, kde se to daří. Dobře, že jsem to přenesl i do zápasu.

Nastoupil jste v první formaci s dvojčaty Klímovými. Jak jste si rozuměli?

Řekli jsme si, co chceme hrát. Na ledě to vycházelo, takže si myslím, že jsme si sedli výborně.

Hokejová extraliga - předkolo play off - 1. zápasy: Hradec Králové – Litvínov 2:0, Plzeň – Olomouc 1:2, Vítkovice – Brno 2:1 po prodl., Dynamo Pardubice – Karlovy Vary 2:1.



