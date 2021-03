Na ten Mountfield umí, když ho letos porazil ve všech čtyřech případech. „Vzadu v hlavě víme, že je umíme porazit, takže se není čeho bát, ale je jasné, že to bude něco jiného,“ říká před středečním startem předkola play off hradecký kapitán Radek Smoleňák.

V základní části se v hradecké brance střídali Marek Mazanec a Štěpán Lukeš. Bylo tedy zapeklitou otázkou, kdo dostane šanci v předkole. Pochybnosti však jasně rozptýlil trenér. „V brance začne jednička Marek Mazanec,“ řekl už den před střetnutím Vladimír Růžička. Vrchol sezony začíná po hodně zvláštním ročníku, který byl znovu výrazně ovlivněn covidem. Téměř celou sezonu se hrálo před prázdnými tribunami, navíc díky měsíční vynucené pauze, která hokejovou extraligu zastavila v říjnu, se hrály utkání v rychlém sledu za sebou.

„Sezona se hrozně táhla, bylo období, kdy jsme vůbec nevěděli, jestli budeme hrát. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Jsme vděční, že jsme mohli neustále hrát,“ uvedl Smoleňák.

Hradec v základní části obsadil konečné šesté místo, když dlouho bojoval o přímý postup do čtvrtfinále, ten však v závěru ztratil. „Bylo důležité, že jsme neměli nějaký velký výkyv. Nemyslím si, že by sezona byla špatná, skončili jsme do šestky, což by normálně znamenalo přímý postup. Takže to hodnotím celkem pozitivně,“ doplnil Smoleňák.