O budoucnosti hokejového Mountfieldu Hradec Králové bude jeho představenstvo sice jednat až příští týden, ale už teď se řeší, jestli na lavičce zůstane zkušený Vladimír Růžička.

Ten v letošní sezoně nedosáhl na cíle, které vedení určilo. Tedy postoupit přímo do čtvrtfinále, Hradec skončil šestý. V play off se probojovat do semifinále. Lvi si však vylámali zuby na Liberci, který je předčil jednoznačně 4:0 na zápasy, už o kolo dříve.

„Nevím, co bude, smlouvu na příští sezonu podepsanou nemám,“ řekl po vyřazení Vladimír Růžička.

On sám si sezonu pod Bílou Věží představoval určitě jinak. „Po 52 kolech základní části jsme byli šestí, představu jsme měli být do čtyřky, což jsme nebyli. V play off to mělo být semifinále, kam jsme se nedostali. Liberec jednoznačně potvrdil svoji kvalitu. Takže tyhle cíle jsme nesplnili,“ nehledal při hodnocení sezony výmluvy zkušený kouč.

Jiné výsledky mužstva si představoval i hradecký boss Miroslav Schön, jenž uznal, že cíle letošního ročníku naplněny nebyly.

„Sezona byla celkově divná pro všechny týmy. Hrálo se třikrát v týdnu, nemohlo se trénovat. Týmy jako jsou Liberec, Sparta a Třinec, v play off ukázaly svoje kvality, protože mají spoustu zkušených hráčů,“ uvedl Růžička.

Po skončení čtvrtfinálové série se hodně mluvilo o jeho vztahu s kapitánem Radkem Smoleňákem. Toho Růžička v play off moc nevytěžoval, navíc ve čtvrtém utkání ho nechal pouze na tribuně.

„Byly v tom jednoznačně výkonnostní důvody, nic víc,“ reagoval Růžička. „Chtěli jsme proházet lajny a trochu to oživit, nehledal bych zatím nic jiného,“ dodal.

Smoleňák to však po zápase viděl trochu jinak, kdy řekl, že mu trenér dlouhodobě nevěřil a nedovede si představit, že by pod ním pokračoval. Klub tak musí řešit tuhle nepříjemnost. Zatímco Smoleňák už smlouvu má, Růžička ne. Je jasné, že jeden půjde z kola ven. Kdo to bude, se dozvíme v následujících dnech.