„Jsme za to rádi. Vedeme 2:0 a to je pro nás hlavní. Jdeme zápas od zápasu. Splnili jsme další část a obě výhry bereme,“ uvedl liberecký gólman, jenž měl v základní části nejlepší čísla v extralize. A že to nebyla náhoda, už teď ukazuje ve vyřazovací části proti hradeckému Mountfieldu. Psychicky Liberci hodně pomohla první výhra, která se zrodila po velkolepém obratu.

„Byla to vzpruha a nakoplo nás to. Je vidět, že se dokážeme podpořit na ledě v těžkých chvílích. Chyby se stávají, ale my se dokázali dobře vrátit. Dá vám to krev do žil, a když se podporujeme jako tým, tak je to úžasné,“ těšilo Kváču. Jeho tým se teď přesouvá na východ Čech, kde už by mohl rozhodnout o svém postupu, emoce však brzdí. „Hradec hrál i proti Litvínovu na brejky. V útoku mají taky super hráče, kteří umí vystřelit. Bude to těžké,“ uzavřel.

Hokejová extraliga - čtvrtfinále play off



1. ZÁPASY – čtvrtek 18. března: Mladá Boleslav – Pardubice 2:0, Liberec – Hradec Králové 4:3 po prodl.

2. ZÁPASY – pátek 19. března: Liberec – Hradec Králové 3:0 (stav série: 2:0), Mladá Boleslav – Pardubice 5:0 (stav série: 2:0).



3. ZÁPASY – pondělí 22. března, 17.00: Hradec Králové – Liberec (ČT sport), 19.00: Pardubice – Mladá Boleslav (O2 TV sport).

4. ZÁPASY – úterý 23. března, 17.00: Pardubice – Mladá Boleslav (ČT sport), 19.00: Hradec Králové – Liberec (O2 TV sport).



PŘÍPADNĚ:

5. ZÁPASY – pátek 26. března: Liberec – Hradec Králové, Mladá Boleslav – Pardubice.

6. ZÁPASY – neděle 28. března: Hradec Králové – Liberec, Pardubice – Mladá Boleslav.

7. ZÁPASY – úterý 30. března: Liberec – Hradec Králové, Mladá Boleslav – Pardubice.



DALŠÍ SÉRIE:

Sparta Praha – Olomouc 3:1, 2:0, Třinec – Brno 5:0, 7:2.

Program: 3. zápasy – středa 24. března, 4. zápasy – čtvrtek 25. března. Případně: 5. zápasy – sobota 27. března, 6. zápasy – pondělí 29. března, 7. zápasy – středa 31. března.