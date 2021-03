/ROZHOVOR, FOTO/ Kdyby hokejisté Hradce Králové udrželi v úvodním zápase čtvrtfinálové série s Libercem vedení 3:0, mohlo být vše jinak. Jenže na kdyby se nehraje. Mountfield prohrává už 0:3 na zápasy a je krok od vyřazení. To samozřejmě trápí i zkušeného útočníka Petra Koukala, jenž se svými spoluhráči nedokázal libereckou obranu překonat dlouhých 168 minut.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy: Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec. | Foto: Deník/Michal Fanta

Jak moc tu sérii ovlivňuje první utkání, ve kterém jste vedli 3:0, ale nakonec jste ho ztratili?

Hodně. Měli jsme mít vítězství, které nám uteklo. Člověk si to nechce připustit, ale je jasné, že to v hlavě má. Od toho se odvíjel i druhý zápas. Bylo to o tom, dát první branku. Jenže to se povedlo Liberci, nás to naopak ještě víc srazilo.