Hned od začátku utkání ukazovali východočeští hokejisté, že rozhodně sezonu končit nechtějí. Byli aktivní a odměnou jim byl gól. Po přesné dorážce otevřel skóre provizorní kapitán Petr Koukal. Mountfield překonal Petra Kváču v liberecké brance po dlouhých 179 minutách. Dobrou třetinu si mohl Hradec pokazit v jejím závěru, kdy ve vlastní přesilovce v obraně dvakrát zaváhal, ale Pavlík i Musil ztroskotali na skvělém Mazancovi.

Druhá perioda nabídla pořádně svižný hokej, největší hradeckou šanci měl obránce Nedomlel, který zůstal u pravé tyče osamocen, trefil však pouze tyč za Kváčou. Jenže Liberec se ve třetím dějství znovu nadechl k velkolepému obratu, v 51. minutě se během 21 vteřin prosadili Gríger s Jelínkem, kteří otočili výsledek utkání.

Postup Tygrů pečetil gólem do prázdné branky Bulíř. Pro Hradec letošní sezona rychle skončila ve čtvrtfinále.

Hradec Králové - Liberec 1:3

Fakta - branky a nahrávky: 11. Koukal (J. Veselý, Kelly Klíma) – 51. Gríger (Rosandić), 51. P. Jelínek (J. Vlach), Bulíř (J. Vlach). Rozhodčí: Pešina, Kika – Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Bez diváků. Třetiny: 1:0, 0:0, 0:3. Konečný stav série: 0:4.

Mountfield HK: Mazanec – Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Graňák, Jank, R. Pilař – Orsava, Cingel, Perret – Jergl, V. Růžička, J. Sklenář – M. Zachar, Lev, Kevin Klíma – J. Veselý, Koukal, Kelly Klíma.

Bílí Tygři Liberec: Kváča – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, A. Musil, Birner – Bulíř, Gríger, Najman – D. Špaček, P. Jelínek, J. Vlach – R. Pavlík, Šír, Rychlovský.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička, trenér Hradce Králové: „Utkání bylo z naší strany do 50. minuty velice dobře rozehrané. Pak jsme bohužel dostali nešťastný gól na 1:1. Za dalších 21 vteřin jsme po hrubé chybě už prohrávali. V závěru už se to těžko dotahuje, i když v poslední minutě jsme šli sami na branku, ale gól jsme nedali. Je to o tom, že proti Liberci se na jeden gól těžko vyhrává. Myslím si, že za stavu 1:0 jsme měli přidat druhou branku, šance jsme na to určitě měli. Proč nehrál Radek Smoleňák? Chtěli jsme něco změnit, sestavu jsme trochu proházeli, takže za tím byla výkonnost, nic jiného v tom nehledejte."

Patrik Augusta, trenér Liberce: „Další těžké utkání. My jsme prohrávali hodně brzy, což pomohlo Hradci, který byl hodně aktivní. Tvrdě nás forčekoval v našem obranném pásmu a chvilkami jsme s tím měli problémy. Ale neustále jsme pracovali a pořád věřili, že ten jeden gól dáme. To se nám povedlo a neskutečně nás to nakoplo. Od druhého gólu mužstvo hrálo fantasticky a šlo si za vítězstvím a postupem."