Po dvou vyrovnaných duelech se čekalo, že i v Litvínově to bude tuhý boj. Jenže Mountfield utkání na ledě soupeře rozhodl už v první třetině. Nejprve se ve druhém zápase v řadě trefil obránce Šalda. Do první sirény využil přesilovku Orsava a na 3:0 zvyšoval Blain. Domácí Verva byla na ručník, jenže hradečtí borci ji nešetřili ani v druhé periodě. Po brankách Zachara a Smoleňáka (5:0) bylo rozhodnuto. Třetí třetina už se opravdu spíše dohrávala. Jedinou branku v ní zaznamenal exhradecký Jarůšek, který skvěle chytajícímu Mazancovi nulu nedopřál.

Hradec předvedl ve všech třech zápasech předkola výborné výkony. V brance jasně kraloval Mazanec, obrana hrála bez větších chyb, navíc se dařilo i v útočné fázi. Skvělý příslib pro čtvrtfinále.

Litvínov - Hradec Králové 1:5

Fakta - branky a nahrávky: 45. Jarůšek (Cibulskis) – 5. Šalda (Perret, Lev), 17. Blain (Kevin Klíma), 18. Orsava (V. Růžička), 27. M. Zachar (Perret, V. Růžička), 28. Smoleňák. Rozhodčí: Hradil, Svoboda – Brejcha, Axman. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Bez diváků. Třetiny: 0:3, 0:2, 1:0. Konečný stav série: 0:3.

HC Verva Litvínov: Godla (21. Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Demel, D. Zeman, Kudla – P. Zdráhal, Žejdl, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš – P. Svoboda, M. Hanzl, Látal – M. Havelka, Gerhát, Zygmunt.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Blain, Šalda, F. Pavlík, Čáp, Graňák – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Lev, M. Zachar – R. Pilař, Koukal, Smoleňák – J. Veselý.

Další výsledky předkola play off - sobotní 3. zápasy: Brno - Vítkovice 2:1 pp (stav série: 1:2), Olomouc - Plzeň 2:1 (konečný stav série: 3:0), Karlovy Vary - Pardubice 2:1 pp (stav série: 1:2).

Ohlasy trenérů



Vladimír Országh, trenér Litvínova: „Měli jsme celkem solidní začátek, bohužel jsme tam udělali chyby, které nás srazily na zem a za stavu 0:3 si to Hradec už zkušeně pohlídal. Snaha se nedá upřít, ale soupeř byl na tolik silný, že jsme s tím nedokázali nic udělat. Když bych měl shrnout celou sérii, tak jsme v každém zápase byli o něco slabší, proto Hradec postoupil zcela zaslouženě."



Vladimír Růžička, trenér Hradce Králové: „Litvínov měl lepší vstup do zápasu. Věděli jsme, že do toho půjdou na doraz, my jsme si to naštěstí pohlídali. Nějaké šance pochytal Marek Mazanec. Potom se nám podařilo dát dvě branky, ožili jsme a zápas jsme odehráli velice dobře. Soupeř byl nebezpečný, o to více těší, že jsme to takhle zvládli a postoupili."