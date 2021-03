/FOTO/ Dobrý výkon na Boleslav nestačil. Hradec se o čtvrté místo tabulky porve s Libercem.

V zápase 50. kola hokejové extraligy porazili hráči BK Mladá Boleslav soupeře z Hradce Králové 4:2. | Foto: Jan Pavlíček

Důležitou bitvuo přímý postup do čtvrtfinále play off hokejisté Hradce Králové nezvládli, když na ledě Mladé Boleslavi 2:4 prohráli. Flintu do žita však rozhodně házet nemusejí. Do konce základní části zbývají odehrát dvě kola a Mountfield na čtvrté místo, které drží Liberec, ztrácí pouhý bod.