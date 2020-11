Po více než měsíční pauze hokejisté Hradce Králové nastoupili k extraligovému zápasu. Na ledě Vítkovic po vyrovnaném boji prohráli těsně 1:2. Šlo o jejich první porážku v sezoně, když všech pět duelů před pauzou vyhráli.

Svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky do utkání vstoupili znamenitě. Na začátku třetí minuty projel Perret celé kluziště a od pravého mantinelu prostřelil Dolejše ve vítkovické brance. U trefy mu asistoval obránce Hronek, který ještě v neděli hrál za národní tým ve Finsku proti Rusům. Za pět dní tak odehrál čtyři zápasy!

Do první sirény však už další branka nepadla a druhé dějství patřilo jednoznačně domácím. Nejprve se prosadil kapitán Ridery Roman Polák. Borec s obrovskými zkušenostmi z NHL využil parádní nahrávky od Marosze a po dobře vyřešeném přečíslení vyrovnal. Do vedení se Vítkovice dostaly ve 37. minutě, když Mazance překonal Hruška. Nakonec to byl i vítězný gól.

Ve třetí třetině se sice Východočeši snažili vyrovnat, ale na Dolejše už nevyzráli. Největší šanci měl Perret, který dostal nabídku od Pilaře, ale jeho pokus skončil pouze v lapačce vítkovického brankáře. Hradci ke gólu nepomohla ani závěrečná hra bez brankáře. Šanci na odvetu má už ve středu, kdy doma od 15 hodin hostí právě Vítkovice.

Vítkovice - Hradec Králové 2:1

Fakta - branky a nahrávky: 28. R. Polák (Marosz, Schleiss), 37. Hruška (V. Polák) – 3. Perret (Hronek, Růžička). Rozhodčí: Šír, Sýkora – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Bez diváků. Třetiny: 0:1, 2:0, 0:0.

HC Vítkovice Ridera: Dolejš – Štencel, R. Polák, Kovář, Polášek, Koch, Trška, Černý – Krenželok, Marosz, Schleiss – V. Polák, Hruška, Lakatoš – Dej, Mikyska, Mallet – Dočekal, Werbik, Kubalík.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Zámorský, Hronek, Blain, Šalda, F. Pavlík, Pilař – Orsava, Cingel, Smoleňák – Sklenář, Růžička, Kelly Klíma – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pavlík, Koukal, Jergl.