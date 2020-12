Téměř po dvou měsících, kdy byli v těžkém zápasovém zápřahu, si mohli konečně trochu odpočinout a nabrat síly. Hokejisté Hradce měli od minulého úterý až do 22. prosince zápasové volno. Důvodem byla reprezentační přestávka. Mountfield ji však musel využít i k pořádnému potrénování, během letošní „zvláštní“ sezony pro trénink není moc prostoru, protože se téměř pravidelně hraje obden. Východočeši mají rozhodně na čem pracovat. Letos totiž zatím porazili tým z elitní šestky pouze jednou. Deník vám přináší pět důvodů, proč se družině Vladimíra Růžičky proti elitním celkům nedaří.

1. Malá produktivita

V zápasech proti týmům z nejlepší šestky Hradec dokázal vyhrát pouze v Karlových Varech (4:3). Jinak zbylých sedm duelů prohrál. Hlavní kámen úrazu? Mountfield odehrál vyrovnané duely, ale nedával góly. „Bohužel nám chyběl klid v zakončení, šance si dokážeme vytvořit, ale neproměňujeme je,“ řekl k tomu obránce Filip Pavlík.

2. Slabší přesilovka

V letošním ročníku je hodně obtížné něco natrénovat, když se hraje téměř pořád. A Hradci početní výhody příliš nejdou. V úspěšnosti mu patří až deváté místo, což je průměr. V posledních zápasech navíc chyběl elitní centr do početní výhody Růžička mladší.

3. Jedničce se nedaří

Sedm zápasů vynechal, do zápřahu se hradecký gólman Marek Mazanec vrátil parádní výhrou 6:2 nad Kometou Brno. Jenže s týmy z čela tabulky se příliš nedařilo ani jemu. Teď je ideální šance najít ztracenou formu ze začátku sezony, jinak může klidně chytat Štěpán Lukeš, ten má totiž nejlepší čísla z celé extraligy a Mazance zastoupil skvěle. „Luky mě dostal pod tlak - musím podávat špičkové výkony, abych chytal,“ je si vědom Mazanec.

4. Za očekáváním

Před sezonou si od nich v Hradci slibovali hodně. Jenže začátek ročníku se jim příliš nevydařil. Dvojčata Klímova jsou opravdu trochu za očekáváním. Kevin, jenž už je v Hradci zvyklý, získal zatím deset kanadských bodů. Kelly je na tom hůře, má teprve čtyři body, to je na první formaci zatraceně málo.

5. Trápení Zámorského

V předminulé sezoně se řadil mezi nejlepší obránce soutěže, jenže letos se Petr Zámorský ohromě trápí. Je u velkého počtu obdržených branek, nelepí mu to v přesilovkách. Pro Mountfield důležité, aby se dostal zpátky do formy. O to více teď, když v týmu skončil Filip Hronek. Hradec potřebuje produktivního beka!