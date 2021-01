Osm výher v řadě. S touto parádní bilancí vstupovali hokejisté Pardubic do východočeského derby. To nakonec po velmi dobrém výkonu ovládl domácí Mountfield, když o svém vítězství rozhodl v početních výhodách.

„Výborný zápas. Soupeř začal lépe, ale my jsme se potom dostali do hry. Utkání nakonec rozhodly speciální týmy, když jsme využili dvě přesilovky, navíc jsme skórovali i v oslabení,“ hodnotil zápas spokojený asistent trenéra Hradce David Kočí.

Od začátku utkání se hrál svižný hokej. Velkou šanci měl v 18. minutě domácí kapitán Smoleňák, jenže v přečíslení dva na jednoho trefil pouze tyč za Kloučkovými zády. Mountfield se tak z úvodní branky zápasu radoval až v oslabení. V tom ujel pardubické obraně rychlík Perret a otevřel skóre derby. Odpověď Dynama přišla na začátku druhé periody. Před Mazancem zůstal úplně volný Kousal a mířil přesně.

Znovu do vedení se Hradec dostal po parádní kombinaci Lva a zakončujícího Kevina Klímy. Pardubice srovnaly vzápětí, když se po přihrávce zpoza branky trefil Kusý. Jenže i potřetí v zápase šli do vedení domácí. To už v závěrečné třetině využil přesilovku Orsava a rozhodl o konečném vítězství Hradce.

„Bylo to vyrovnané utkání, které rozhodly přesilovky. Bohužel jsme dostali o jednu branku více, jinak měl zápas náboj a kvalitu,“ uvedl trenér Dynama Richard Král.

Hradec Králové - Pardubice 3:2

Fakta - branky a nahrávky: 20. Perret, 32. Kevin Klíma (Lev), 46. Orsava (F. Pavlík, Koukal) – 26. Kousal (Mandát, Camara), 34. Kusý (Ďaloga). Rozhodčí: Šír, Kika – Špůr, Klouček. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků. Třetiny: 1:0, 1:2, 1:0.

Mountfield Hradec Králové: Mazanec – Blain, Nedomlel, Pilař, Pavlík , Šalda, Jank – Orsava, Koukal, Kevin Klíma – Jergl, Růžička, Sklenář – Smoleňák, Cingel, Perret – Lev, Morong, Zachar – Kelly Klíma.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Nakládal, Kolář, Hrádek, Mikuš, Vála, Ďaloga, Holland – Blümel, Poulíček, Paulovič – Camara, Kousal, Mandát – Machala, O. Roman, Svačina – Matýs, Rohlík, Kusý.

Extraliga – 32. kolo: Hradec Králové – Pardubice 3:2, Č. Budějovice – Vítkovice 4:3 sn, Mladá Boleslav – Zlín 0:1, Sparta Praha – Liberec 1:3, Litvínov – Olomouc 2:1 pp, Kometa Brno – Karlovy Vary 3:0, Plzeň – Třinec 3:4 pp.

Tabulka:

1. Třinec 26 16 3 5 2 100:63 59

2. Sparta Praha 28 16 1 3 8 104:65 53

3. Ml. Boleslav 27 14 4 3 6 93:62 53

4. Plzeň 27 13 3 5 6 91:68 50

5. Hradec Král. 27 14 2 2 9 81:65 48

6. Karlovy Vary 26 12 5 2 7 75:79 48

7. Liberec 27 12 3 2 10 77:66 44

8. Pardubice 27 10 4 2 11 72:79 40

9. Brno 26 9 3 2 12 70:76 35

10. Olomouc 27 8 1 4 14 52:84 30

11. Litvínov 26 4 7 3 12 54:73 29

12. Vítkovice 26 5 4 5 12 58:80 28

13. Zlín 27 7 2 2 16 58:87 27

14. Č. Budějovice 27 2 3 5 17 67:105 17