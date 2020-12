Přesně takové utkání potřebovali. Po třech nezdarech v řadě a velkém trápení v útočné fázi dokázali svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky gólově explodovat. Na domácím ledě nasázeli Kometě Brno šest branek, přitom v předchozích třech duelech dali pouhé dva góly.

„My jsme ve fázi, kdy si nemůžeme vybírat, jaké branky dáme. I když nám to tam padne zadkem, tak je to gól. Jsem moc rád, že jsme konečně zase dokázali vyhrát a dát pár gólů. Spadl mi kámen ze srdce, snad to bude impulz do dalších zápasu,“ řekl kapitán Hradce Radek Smoleňák, který se proti Kometě dvakrát prosadil. Trefil se po osmizápasovém půstu. A jak jinak než ze své klasické pozice na brankovišti, kde je zkušený forward jako ryba ve vodě.

„Už nevím, co k tomu mám říkat. (směje se) Moje branky jsou pořád stejné a už to asi jiné nebude. Proti Brnu jsem byl dvakrát na správném místě. Tohle mi v posledních zápasech bohužel chybělo. Branky mi dodají sebevědomí. Věřím, že když se tam budu motat, tak to tam bude padat,“ myslí si Smoleňák. Hradecký kapitán však ví, že náročný program extraligy pokračuje a na úterní výhru je potřeba navázat v dalších duelech. „Byli jsme odměněni brankami, navíc nás může těšit i předvedená hra. Podali jsme dobrý výkon. Teď se musíme vrátit zpátky do práce, protože nás čekají těžké duely a my se potřebujeme dostat na vítěznou vlnu, jak tomu bylo na začátku sezony,“ doplnila hradecká sedmdesátka.

Úspěšný návrat mezi tři tyče zažil Marek Mazanec, který se do branky Mountfieldu vrátil po sedmi zápasové pauze. „Jsem spokojený, tři body proti takhle silnému soupeři jsou úžasný. Jen mě mrzí ten gól v úplném závěru,“ narážel Mazanec na branku, kterou dostal čtyři vteřiny před koncem rozhodnutého duelu.

Zápasový program pokračuje už v pátek, kdy Hradec zamíří na led dobře hrající Mladé Boleslavi. Utkání na ledě středočeského celku bude začínat v 17.30 hodin.