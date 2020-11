Dva nečekané hrdiny mělo nedělní extraligové utkání mezi hokejisty Hradce a Olomouce. Těmi se stali gólman Štěpán Lukeš a obránce Filip Pavlík. Oba velkou měrou pomohli k vítězství 4:0.

Přitom Lukeš se na led dostal poprvé v sezoně, když nahradil jasnou jedničku Marka Mazance. Hned při své premiéře neinkasoval a připsal si první nulu v dresu Mountfieldu. Olomouc ho přitom vůbec nešetřila, přežila úvodní nápor domácích a ve čtvrté minutě si vynutila trestné střílení, to když Růžička fauloval Kucseru. Jenže útočníka Kohoutů vychytal právě Lukeš.

„Je to skvělý pocit, já jsem se před zápasem trochu bál. Chtěl jsem zanechat dobrý dojem, to se mi nakonec povedlo. Důležité bylo, že jsem dokázal chytit trestné střílení,“ říkal po zápase šťastný hrdina. Ten dostal informaci, že bude chytat, na ranním rozbruslení.

„Těší mě to, ukázal jsem, že můžu být platný a jsem připravený,“ doplnil Lukeš.

Na první branku zápasu se čekalo až do 24. minuty, to se poprvé v utkání předvedla další hradecká hvězda - obránce Filip Pavlík. Ten v přesilovce svojí dělovkou prostřelil vše, co mu stálo v cestě.

Další branky padly až v závěrečné periodě. Nejprve Růžička využil skvělé práce Smoleňáka za olomouckou brankou a jeho nabídku zužitkoval. Na 3:0 zvyšoval po velkém závaru Koukal. Gólový účet zápasu uzavřel čtyři minuty před koncem svým druhým gólem v utkání Pavlík. Tentokrát mu nabil Jergl a dělovka zkušeného beka se od břevna odrazila do branky. Hradec dal zapomenout na prohru v Liberci a doma s Olomoucí nezaváhal.

Hradec Králové - Olomouc 4:0

Fakta - branky a nahrávky: 26. F. Pavlík (Chalupa, Cingel), 42. Růžička (Smoleňák), 48. Koukal (Blain), 56. F. Pavlík (Jergl, Hronek). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Votrubec, Ševic. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Bez diváků. Třetiny: 0:0, 1:0, 3:0.

Mountfield Hradec Králové: Lukeš – Zámorský, Nedomlel, Blain, Hronek, F. Pavlík, Jank, Pilař – Smoleňák, Cingel, Orsava – Kelly Klíma, Růžička, Sklenář – Chalupa, Lev, Perret – Jergl, Koukal, R. Pavlík.

HC Olomouc: Lukáš – Škůrek, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, Rutar, Ondrušek, Černý – V. Tomeček, J. Knotek, Burian – Kucsera, Nahodil, Káňa – Bambula, Čachotský, Olesz – Mácha.