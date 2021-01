Dali zapomenout na bezkrevný výkon z ledu pražské Sparty a na domácím ledě porazili hradečtí hokejisté Litvínov 3:1.

O první branku zápasu se v početní výhodě postaral Lev. Tomu se na přelomu roku daří znamenitě. Tentokrát ho z rohu kluziště parádně našel Sklenář a Lev tvrdou střelou mířil přesně.

Druhá perioda nabídla dvě branky. Nejprve se poprvé ve východočeském dresu prosadil Zachar, jenž pod Bílou věž zamířil před měsícem z Liberce. Litvínovská odpověď přišla těsně po polovině zápasu. Početní výhodu dokázal zužitkovat Pospíšil.

Verva se ve třetí třetině hnala za vyrovnáním, ale skvělého Mazance v hradecké brance už nepřekonala. Naopak to byli domácí, kteří mohli jít do dvoubrankového vedení. Po faulu na Zachara nařídil rozhodčí trestné střílení, jenže to nedokázal proměnit kapitán Mountfieldu Smoleňák.

Pojistka tak přišla až v samotném závěru. Litvínov to zkusil v šesti bez brankáře, to se mu však vymstilo. Zachar vybojoval puk na modré a předložil ho Cingelovi, který upravil skóre zápasu na konečných 3:1.

Už v neděli se Hradec představí znovu na ledě pražské Sparty, kde v úterý prohrál 0:3. Utkání začíná v O2 aréně v 16 hodin.

Hradec Králové - Litvínov 3:1

Fakta - branky a nahrávky: 14. Lev (Sklenář, V. Růžička), 22. Zachar (Lev), 60. Cingel (Zachar) – 31. Pospíšil (Balinskis, Lukeš). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Brejcha, Klouček. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Bez diváků. Třetiny: 1:0, 1:1, 1:0.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Blain, Pavlík, Pilař, Jank, Šalda – Kevin Klíma, Koukal, Orsava – Sklenář, Růžička, Kelly Klíma – Perret, Cingel, Smoleňák – Zachar, Morong, Lev – Síla.

HC Verva Litvínov: Zajíček – Ščotka, Irving, Cibulskis, Balinskis, Demel, Štich, Baláž – Jarůšek, Žejdl, Zdráhal – Lukeš, Hübl, Pospíšil – Látal, Hanzl, Petružálek – Zygmunt, Helt, Jícha.

Hokejová extraliga – 33. kolo: Třinec – Pardubice 1:4, Olomouc – Sparta Praha 0:3, Plzeň – Karlovy Vary 4:3, Vítkovice – Mladá Boleslav 3:1, Hradec Králové – Litvínov 3:1, Liberec – České Budějovice 7:0.

Tabulka:

1. Sparta Praha 30 18 1 3 8 110:65 59

2. Třinec 28 16 3 5 4 101:72 59

3. Plzeň 29 15 3 5 6 100:71 56

4. Ml. Boleslav 29 14 5 3 7 99:69 55

5. Hradec Král. 29 15 2 2 10 84:69 51

6. Liberec 29 14 3 2 10 88:67 50

7. Karlovy Vary 28 12 5 2 9 82:89 48

8. Pardubice 29 11 4 3 11 80:85 44

9. Brno 28 11 3 2 12 78:80 41

10. Litvínov 28 5 7 3 13 61:82 32

11. Olomouc 29 8 2 4 15 55:89 32

12. Vítkovice 28 6 4 5 13 62:85 31

13. Zlín 29 7 2 2 18 62:95 27

14. Č. Budějovice 29 2 3 6 18 69:115 18

Příště - 34. kolo - neděle, 15.30: Litvínov – Pardubice, Karlovy Vary – Vítkovice, 16.00: Sparta Praha – Hradec Králové, České Budějovice – Zlín, Mladá Boleslav – Olomouc, 17.00: Kometa Brno – Plzeň, 18.30: Třinec – Liberec (ČT sport).