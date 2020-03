Konečně. Mountfield v posledním kole základní části porazil Vítkovice, na vlastním ledě zvítězil poprvé od 28. ledna a v předkole play off si to rozdá na tři vítězné zápasy s Karlovými Vary. Série začne už v pondělí.

Skončil Bednář!

A jedna žhavá novinka. Podle serveru isport.cz položil v klubu funkci sportovního manažera Jaroslav Bednář.

Smolař Lev

Hradec měl parádní vstup. Již po 16 vteřinách šel do vedení, když levý horní roh trefil Eklund. Domácí tlačili, potřebovali nutně vyhrát.

Jenže přišel pěkně zamotaný příběh. Smutným hrdinou se stal útočník Jakub Lev. Takže poslyšte. V čase 15.45 prochází tvrdá rána Cibulskise za záda Dolejše, Lev je však ve stejném okamžiku vtlačen do brankoviště a kotouč se odráží od jeho chrániče ven. Vítkovice jdou do brejku. Lev spěchá zpět a ve snaze celou situaci ubránit si bruslí nešťastně sráží puk do sítě (1:1). Aby toho nebylo málo, tak ještě trefí těsně před první přestávkou tyč!

V prostřední části měl Mountfield několikrát štěstí. Vedení mu sice vrátila spolupráce Orsavy s Nedomlelem, ale hosté kontrovali Lakatošem. Vše vzal do rukou Klíma. Dvěma góly v přesilovkách zápas rozhodl. Do prázdné branky ještě zamířil Orsava.

Hradec Králové - Vítkovice 5:2

Fakta - branky a asistence: 1. Eklund (Jergl, Nedomlel), 25. Nedomlel (Orsava, R. Pilař), 41. Klíma (Jergl), 55. Klíma (Smoleňák, Lev), 59. Orsava (Chalupa) – 16. Rosandić (Štencel), 34. Lakatoš (O. Roman, Trška). Rozhodčí: Pešina, Horák – Komárek, Špringl. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 3582. Třetiny: 1:1, 1:1, 3:0.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Eklund, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík, Šidlík, Čáp – Jergl, Klíma, Perret – Smoleňák, Lev, M. Chalupa – Orsava, Cingel, R. Pilař – Miškář, Koukal, Dragoun.

HC Vítkovice Ridera: Dolejš – Trška, Štencel, Dudas, L. Kovář, R. Černý, Výtisk, Rosandić – Schleiss, Hruška, Šišovský – Lakatoš, O. Roman, Roberts Bukarts – Mallet, R. Veselý, Dej – T. Kubalík, Werbik, Dočekal.