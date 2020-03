Pardubickým hokejistům skončila sezona před pár dny úspěšným bojem o záchranu. Teď mají padla také jejich hradečtí kolegové.

Extraliga, která byla ve středu přerušena, o den později obrátila - a to kvůli rozhodnutí o nouzovém stavu. Ten bude platit minimálně třicet dnů, tudíž by se mohla soutěž začít hrát až na konci první poloviny dubna.

A v tu chvíli by nebylo v lidských silách dokončit vyřazovací část, protože by na to prostě nebyl čas.

Smlouvy vyprší

„Už by se to nestihlo. Dohráno musí být do konce dubna, pak už hráčům vyprší smlouvy,“ vysvětlil Aleš Kmoníček, generální manažer Hradce.

„Jsem zklamaný, samozřejmě, ale především jde o zdraví. Tady musí jít všechno stranou,“ dodal.

Každopádně to znamená, že Mountfield nevylepší dojem z rozporuplné sezony.

Sice zazářil v Lize mistrů, v níž se probil až do finále, jež sice nezvládl, ale do města dodal nadšení a hrdost.

Jenže v domácí extralize to nebylo nic moc. Spíše tedy nic než moc. Po slušném začátku se tým protlačil pouze do předkola play off, v němž hrál po prvních dvou utkáních 1:1 s Karlovými Vary. Ještě včera odpoledne byli v klubu nastaveni tak, že by se 30. března mohlo odehrát rozhodující střetnutí.

„Kluci mají do neděle volno. Pak je musíme udržet v dobrém nastavení, fyzickém i psychickém, i když to nebude jednoduché,“ vykládal kouč Tomáš Martinec.

V podvečer už myšlenky na to, jak úkol zvládnout, mohli trenéři zapudit. Rozhodující střetnutí už nepřijde. Koronavirus byl silnější.

„Je to pro nás všechny první zkušenost s takovou velmi vážnou situací. Uděláme, co bude potřeba, abychom ukončili provoz zimáku,“ nastínil další plány manažer Kmoníček.

Stadion u řeky Orlice bude uzavřen - trénovat nebudou mládežníci, na led se nedostane veřejnost, samozřejmě byla ukončena Hradecká hokejová liga amatérů.

Nyní bude Mountfield řešit, jaké ztráty na klub dopadnou. Nejistá je rovněž budoucnost trenéra Vladimíra Růžičky.