Do utkání se Zlínem půjde hradecký Mountfield s vědomím, že se podařilo prodloužit smlouvy se čtyřmi klíčovými hráči současného kádru. V Hradci budou i nadále působit kapitán Radek Smoleňák, Petr Koukal, Richard Nedomlel a francouzský rychlík Jordan Perret.

„Všichni hráči jsou důležitými články naší sestavy a těším mě, že jsme se domluvili na další spolupráci. Zároveň probíhají jednání s dalšími členy A-týmu ohledně nových smluv,“ přiznal pro klubový web hradeckého klubu generální manažer Aleš Kmoníček.

V posledních dnech se hodně spekulovalo o odchodu kapitána Radka Smoleňáka, což se příliš nelíbilo východočeským fanouškům. Teď jsou tyto spekulace pryč, bývalý kapitán reprezentace pod Bílou věží zůstává. Smlouvu podepsal na další dvě sezony.

„Radek je dlouhodobě náš nejproduktivnější hráč, v Hradci se mu líbí, a tak byla dohoda poměrně rychlá,“ doplnil Kmoníček.

Nedělní duel ve Vítkovicích byl zase premiérou pro Dominika Graňáka, který se do Hradce vrátil z Karlových Varů. V dresu Mountfieldu bude působit minimálně do konce sezony. Pro zkušeného slovenského beka to byla vítězná premiéra. Hradec totiž v Ostravě vyhrál 4:3 po samostatných nájezdech.

„Cítil jsem se dobře. A jsem rád, že jsme vyhráli. I když jen za dva body. Věřím, že mně to pomůže do dalších zápasů,“ řekl po vítězné premiéře Graňák.

A jak se vlastně jeho návrat na východ Čech odehrál?

„Vláďa Růžička řekl, že mě chce, že mě zná a ví, co ode mě očekávat. A to rozhodlo,“ přiblížil dvanáctinásobný účastník mistrovství světa.

Extraliga pokračuje i nadále v rychlém tempu. V úterý Hradec od 17 hodin hostí zlínské Berany. Proti nim se svěřencům Vladimíra Růžičky daří. Mountfield vyhrál oba dva vzájemné zápasy, které se hrály ve Zlíně. Nejprve na konci září 3:2, poté těsně po Vánocích 2:1. Zajímavostí je, že se v obou duelech mezi střelce zapsal Kevin Klíma. Povede se mu to zopakovat i v úterý?

Hokejová extraliga - 42. kolo – úterý, 17.00: Hradec Králové – Zlín, Sparta Praha – Karlovy Vary, Třinec – Vítkovice. 17.20: Litvínov – Liberec (ČT sport), 17.30: České Budějovice – Kometa Brno, Mladá Boleslav – Plzeň, 18.00: Pardubice – Olomouc.