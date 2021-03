Litvínov? Hokejový a nečitelný soupeř pro Mountfield

/FOTOGALERIE/ Těžký protivník. Hokejisty Hradce Králové v předkole play off prověří zvedající se Litvínov.

To bude souboj! Zápasy Hradce s Litvínovem už v základní části nabídly tuhý boj. Dá se předpokládat, že v předkole play off to bude ještě vyhecovanější. Série začíná ve středu. | Foto: Deník/ Michal Fanta

V letošní sezoně extraligy hokejisté hradeckého Mountfieldu nenechali ve čtyřech zápasech Vervě ani bod. Že by to však byl pro svěřence trenéra Vladimíra Růžičky vysněný soupeř, to se říct rozhodně nedá. „Já osobně jsem si přál trošku někoho jiného, nebudu říkat, že ne,“ uvedl k soupeři pro předkolo play off hradecký obojživelník Radek Pilař. Důvodů má hned několik. Tím hlavním je, že se tým slovenského trenéra Vladimíra Országha v závěru základní části pořádně rozjel. Litvínov v posledním kole sice prohrál ve Zlíně 0:3, předtím však vyhrál šest zápasů v řadě a potvrdil, že jeho forma před vrcholem sezony graduje. „Když to řeknu blbě, tak to je soupeř, který když se dobře vyspí, tak nám může nasázet šest gólů. Jsou hokejoví a trošku nečitelní,“ obává se Pilař. Soupeři hokejistů Hradce Králové a Pardubic? Litvínov a Karlovy Vary Přečíst článek › Pro Hradec však jednoznačně mluví čísla. Východočeši totiž proti Litvínovu získali všech 12 bodů. Ve dvou domácích zápasech navíc obdrželi pouze dvě branky, což budou chtít potvrdit i v předkole. Co bude klíčem k úspěchu? „Musíme hrát poctivě dozadu, abychom dokázali vymazat jejich nejproduktivnější hráče. Věřím, že když budeme předvádět tu svoji hru, tak se nám povede postoupit,“ doufá Pilař. Pozor na Jarůška Velký pozor si hradečtí hokejisté budou muset samozřejmě dát na velezkušenou dvojici Hübl, Lukeš, kteří tradičně patřili k nejproduktivnějším hráčům týmu. Gólově je však předčil východočeským fanouškům dobře známý Richard Jarůšek, jenž v základní části nastřílel 18 branek. „Raději bych se utkal s Olomoucí nebo Karlovými Vary, díky posledním výsledkům bude totiž Litvínov černým koněm play off. Snad se s ním vypořádáme,“ doplnil Pilař, jemuž na výbornou vyšel konec základní části, v posledních dvou duelech skóroval. Prezidentský pohár má Sparta. Kdo zvedne nad hlavu trofej nejcennější? Přečíst článek › Osobně může být spokojen i s celou sezonou, když od trenéra Růžičky dostával na ledě hodně prostoru a zasáhl do všech 52 zápasů. „Rozhodně jsem takovou důvěru nečekal. Jsem hrozně rád, že jsem mohl nastoupit do všech duelů, ať už v obraně či útoku,“ uzavřel Pilař. Mountfield zakončil základní část vysokou výhrou 6:1 nad Karlovými Vary a do předkola může jít po třech předchozích prohrách dobře naladěn. „Trochu jsme si spravili chuť. Jinak Litvínov je týmem, který jde postupně nahoru. Ale moc si nevyberete, každý tým má svá pro a proti. Jedna věc je, že jim to poslední dobou v základní části šlo, druhá, jak na tom budou ve vyřazovacích bojích,“ řekl k soupeři hradecký asistent trenéra David Kočí. První utkání předkola začíná na východě Čech už ve středu od 17 hodin. Mandátovi byl prokázán doping, hráče čeká dlouhá pauza od hokeje Přečíst článek › Hokejová extraliga - předkolo play off



1. ZÁPASY (hraje se na tři vítězná utkání):

Středa 10. března, 17.00: Hradec Králové – Litvínov (O2 TV sport)

Středa 10. března, 19.00: Pardubice – Karlovy Vary (ČT sport)

Další zápasy: Plzeň – Olomouc (17.30), Vítkovice – Brno (17.30)



2. ZÁPASY:

Čtvrtek 11. března, 18.00: Hradec Králové – Litvínov

Čtvrtek 11. března, 18.00: Pardubice – Karlovy Vary (O2 TV sport)

Další zápasy: Plzeň – Olomouc (17.30), Vítkovice – Brno (15.30, ČT sport).



3. ZÁPASY:

Sobota 13. března, 18.30: Litvínov – Hradec Králové (ČT sport)

Sobota 13. března, 15.30: Karlovy Vary – Pardubice

Další zápasy: Olomouc – Plzeň (17.00), Brno – Vítkovice (15.00, OT TV sport)



PŘÍPADNÉ 4. ZÁPASY:

Neděle 14. března, 15.30: Litvínov – Hradec Králové, Karlovy Vary – Pardubice

Další zápasy: Olomouc – Plzeň (17.00), Brno – Vítkovice (17.00)



PŘÍPADNÉ 5. ZÁPASY:

Úterý 16. března: V Hradci Králové (18), Pardubicích (18), Plzni a Vítkovicích