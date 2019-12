Posbíral zkušenosti ve vyšších soutěžích. Poslední roky působí jako hrající trenér u hokejistů Stadionu Nový Bydžov.

A právě pětatřicetiletý útočník Jan Kubišta tento tým táhne v letošní sezoně krajské ligy. Důkazem je fakt, že vévodí kanadskému bodování celé soutěže.

Navíc jeho celek šlape jako hodinky, v tabulce se suverénně vyhřívá na příčce nejvyšší, když v šestnácti odehraných utkáních ztratil pouze tři body po porážce v Třebechovicích, jinak pořád jen vyhrává.

Po polovině základní části jste suverénní, navíc hrajete pohledný hokej. Panuje tedy spokojenost?

Zatím určitě. Je ale odehraná pouze polovina a nejdůležitější část - play off - nás teprve čeká. Jsme také rádi, že naši fanoušci chodí doma i jezdí na venkovní zápasy fanoušci. Před plnějším publikem se snad každému hraje vždycky lépe.

Jaké jste si vůbec v klubu kladli předsezonní cíle?

V loňské sezoně jsme hráli finále a Nová Paka nakonec postoupila, tudíž jsme museli mít opravdu ty nejvyšší cíle. Nikdy ovšem člověk neví, jak se podaří posílit či upravit mužstva ostatním soupeřům a jaké ambice budou mít v sezoně také oni. Určitě i k dosavadnímu vývoji soutěže chceme opět do finále.

Před začátkem soutěže kádr posílilo několik hráčů. Zdá se, že si tým perfektně sedl. Co myslíte?

Ano. Pár hráčů, které jsme si vyhlédli, se i k úspěšné loňské sezoně povedlo přivézt do Nového Bydžova. Nebylo to jednoduché a některé to stálo dost času! Zatím se zdá, že se nám to vrací. Všechno klape a s novými hráči i jejich zabudováním do kádru jsme spokojeni.

Které hlavní faktory vedou k úspěšnosti celku a jasné dominanci v soutěži?

Chytají nám velmi dobře oba brankaři, to je pro mužstvo vždycky důležité. Nyní se opravdu vezeme na nějaké vítězné vlně a v zápasech je to znát. V mužstvu je klid a to je nejdůležitější.

Výsledkově jediný nepovedený zápas jste sehráli v Třebechovicích. Vybrali jste si zrovna černý den? Nebo to prostě jednou přijít muselo?

Jednou to rozhodně přijít muselo. Nebyl to ani černý den, Třebechovičtí hráli, doma jsou hodně nepříjemným soupeřem. Zápas jim vyšel a zaslouženě vyhráli. Odehráli jsme více vyrovnaných zápasů, ale ty jsem jinak zvládli. Takže jsem zatím rád, že máme jen tuto jednu prohru.

Zdá se, že největším soupeřem v cestě za krajským titulem bude Hronov. A co další mužstva?

Tabulkově je naším největším sokem prozatím Hronov. Odehráli jsme s ním i dvě vyrovnaná utkání. Každopádně tam jsou rovněž další kvalitní týmy. V play off bude hodně záležet také na aktuální formě. Hraje se v rychlém sledu a pokud máte třeba jen krátkodobý výpadek, můžete vypadnout a je po celé sezoně.

Je tu i možnost, že by Nový Bydžov usiloval o postup do druhé ligy? Loni se to podařilo Nové Pace a dříve Dvoru Králové…

To zatím nevím. Druhá liga je o dost náročnější po všech stránkách – finance, kádr, čas. Z těchto důvodů mi přijde, že ani není příliš vyhledávaná a zajímavá. Spíše se snažíme o nějaké částečné spojení Královéhradeckého a Pardubického kraje. Návrh jsme předložili již před letošní sezonou. Nyní se nám ozvala některá mužstva z Pardubicka, že se jim tato myšlenka líbí a nejsou proti. Osobně si myslím, že by toto propojení, třeba i částečné, přineslo do této soutěže velké oživení.

Tabulka krajské ligy Královéhradeckého kraje:



1. Stadion Nový Bydžov 16 15 0 0 1 129:34 45

2. HC Wikov Hronov 16 11 0 0 5 85:35 33

3. HC Jaroměř 16 10 1 0 5 58:52 32

4. SK Třebechovice p. O. 16 8 1 0 7 71:44 26

5. HC Náchod 15 8 1 0 6 64:42 26

6. HC Trutnov B 16 7 0 2 7 90:78 23

7. Sp. Nové Město n. Met. 16 4 0 1 11 47:80 13

8. HC Baroni Opočno 15 4 0 0 11 46:86 12

9. Sokol Semechnice 16 1 0 0 15 36:175 3

TOP desítka hráčů kanadského bodování



1. Jan Kubišta (Nový Bydžov) 16 21 28 49

2. Jiří Chára (Nový Bydžov) 16 16 27 43

3. Jan Řezníček (Náchod) 16 19 13 32

4. Stanislav Eis (Nový Bydžov) 16 17 15 32

5. Dominik Matouš (Hronov) 19 9 23 32

6. Daniel Vanát (Náchod) 13 13 13 26

7. Martin Kozák (Trutnov B) 15 10 16 26

8. Václav Maršík (Hronov) 16 21 4 25

9. Martin Hlaváček (Nový Bydžov) 16 13 10 23

10. Matěj Klust (Trutnov B) 16 11 12 23



(* Čísla v tabulce znamenají počet odehraných utkání, góly, asistence a celkový počet bodů.)

Zajímavosti



Nejméně branek v utkání

1. kolo Třebechovice – Nové Město 1:2

12. kolo Hronov – Náchod 2:1



Nejvíce branek v utkání

14. kolo Semechnice – Nový Bydžov 3:21



Čistá konta brankářů

2. kolo Hronov – Opočno 4:0

(Kryštof Ševců 34 zákroků)

6. kolo Jaroměř – Třebechovice 0:7

(Tomáš Petrů 36 zákroků)

7. kolo Třebechovice – Opočno 9:0

(Petr Lochman 25 zákroků)

7. kolo Semechnice – Hronov 0:10

(Jiří Novotný 13 a Kryštof Ševců 2)

9. kolo Nové Město – Náchod 0:7

(Štěpán Kouba 23 zákroků)