Náchodsko – Předposlední kolo základní části hokejové krajské ligy nerozluštilo tajenku šestého postupujícího týmu do finálové části, jasno tedy přinese až středeční poslední kolo.

Uzdravený hronovský kanonýr Šakarov pomáhá svému brankáři v nedělním utkání s Novou Pakou. | Foto: Jiří Mach

SK Třebechovice p. O. – HC Náchod 7:5 (2:2, 2:1, 3:2). Pro hosty utkání začalo dle jejich představ, již v polovině 1. min. střílel kapitán Vondřejc, Hudeček přistrčil zpět kotouč na Vondřejce a Náchod vedl – 0:1. V další minutě to pro hosty bylo ještě veselejší, když Šotola našel Škodu, ten projel před Petrů a nahrál Komárkovi, jenž zvýšil na 0:2. Po této brance nejistého Petrů vystřídal P. Lochman, málokdo s přítomných diváků by předpokládal, že tento moment bude pro obrat výsledku stěžejní. V polovině úvodního dějství byl potrestán zákrok Javůrka a po 20 sekundách snížil Mareček na 1:2. Pak v čase 12:00 trefil hostující Komárek tyč a stejně se vedlo v následující minutě i Vondřejcovi. Závar ve 14. min. Vondřejce a Hudečka brankou neskončil, i když střela Hudečka mezi betony pravděpodobně brankovou čáru přešla. Dvě minuty před koncem první třetiny hosté nevěnovali patřičnou pozornost dvojici Hloušek – Rejzek a druhý jmenovaný vyrovnal na 2:2.



Ve úvodu druhé třetiny se proti pravidlům provinil domácí Mareček, pak se do sebe pustili Kostka s Javůrkem. Ještě v téže minutě putoval na lavici hanby třebechovický Rejzek. S dobře mířenými ranami Borůvky, Šotoly a znovu Borůvky si vidící domácí gólman poradil. V úvodu 11. min. Vondřejc vysunul Javůrka, ten na modré našel volného Šotolu a jeho jedovka po ledě značila pro hosty vedení – 2:3. Ve 33. min. si faulem pomohl domácí Vinopal a po půl minutě Rejzek srovnal stav na 3:3. V začínající 36. min. Navrátil chytil střelu Poláka a doklouzal s kotoučem v náručí mimo brankoviště za brankovou čáru, za což byl potrestán menším trestem za zdržování hry. Ve 37. min. byl nejprve domácí Vinopal trestán za nesportovní chování 10 min. OT a následně jeho spoluhráč Mareček strhl vedení na stranu domácích – 4:3.



Do třetí třetiny hosté nastupovali s odhodláním, alespoň vyrovnat a vynutit si případné prodloužení. Ve 45. min. byl vyloučen domácí Řezníček a po chvíli i Rejzek, čímž se hostům naskytla přesilovka 5 na 3. Ta ale Náchodským vůbec nevyšla a Lochmana v domácí brance prakticky neohrozili. Ve 48. min. se ke svému dalšímu útočnému výpadu vydal nejlepší domácí hráč Branda, nezištně nahrál Rejzkovi a akcie hostí po jeho střele značně klesly – 5:3. Po půl minutě snížil Hrabica a vykřesal ještě pro Náchod naději. V 56. min. poslal sudí hosty do čtyř a domácí upravili v početní výhodě na 6:4. V 58. min. ještě upravil Mareček na 7:4. V poslední minutě utkání již pouze Hubáček po asistencích Hudečka a Škody snížil na konečných 7:5.

Sestava Náchoda: Navrátil, – Chudý, Šotola – Fečo, Borůvka – Javůrek, Vondřejc, Hudeček – Verner, Hubáček, Hrabica – Škoda, Leeder, Komárek

HC WIKOV Hronov – BK Nová Paka 2:3 PP (1:0, 1:2, 0:0 – 0:1). Už v čase 0:27 první střela Šakarova, který se vrátil do sestavy po operaci ramene, z nulového úhlu skončila za zády hostujícího Dresslera – 1:0. Domácí povzbuzeni úvodem z říše snů neustále útočili. Ve 4. min. Ropický ve vynikající pozici nedokázal zvednout puk nad bezmocně ležícího gólmana. Hrál se výborný hokej nahoru dolů, oba gólmani byli bezchybní. V 18. min nádherná teč Kozáka jen o milimetr minula odkrytou část branky Paky, v poslední minutě již hosté zvedali ruce nad hlavu, Mahdal v brance Hronova ale vytáhl jeden ze svých zázračných zákroků.

V úvodní minutě druhého dějství domácí Vaněk nedotáhl blafák, na druhé straně Šebkovu loženku Mahdal ukryl do své lapačky. Ve 24. min. při přesilovce Matyskova dělovka málem protrhla síť branky hostí – 2:0. Hronov hrál další přesilovku a chystal se vstřelit rozhodující gól. Na útočné modré však beci chybovali a Lepka svůj brejk jistým blafákem zužitkoval – 2:1.. O pár minut později Ropického pumelice zasvištěla jen těsně vedle tyče branky Nové Paky. V polovině střetnutí zazvonil novic Kohout v hronovském dresu o tyč. Ve 34. min. při vyloučení domácího Kozáka roztočili hosté dlouhý kolotoč ve třetině Ochotníků a na jejím konci byl střelec vyrovnávací branky Slabý – 2:2. V závěru třetiny při dvouminutové přesilovce čtyři na tři zahodil dvě obrovské příležitosti hronovský Šafránek.

Ve 43. min. při vyloučení Kováře nedal loženku Ropický. Při vyloučení hostujícího Lepky ujeli hosté, obránce Vaněk zlomil hůl a musel zabránit pohromě pádem pod nohy, za což pykal vyloučením. Pět minut před koncem třetí části dali hosté gól, ale před tím byl trefen do masky gólman a tak hlavní Pahulák branku neuznal. O chvíli později dobrou šanci výborně hrajícího Jakubce zmařil Mahdal. Hronov mohl v normálním čase rozhodnout, ale v poslední minutě nedokázal Komárek ani jednu ze svých dvou velkých příležitostí proměnit.

Hned na začátku nastavení fauloval Musil a Hronovu se naskytla velká příležitost. Oslabení však hosté sehráli na jedničku a okamžitě po naskočení vyloučeného hráče na led vysunul Lepka Jakubce a ten rozhodl – 2:3.

Radek Měsíček, trenér Hronova: „Začali jsme výborně a za stavu 2:0 měli rozhodnout. Paka však hrála velmi dobře, o nic jí nešlo a hráči byli uvolněnější než naši. Přes porážku musím kluky za bojovnost pochválit. Jsem rád, že ve středu v Náchodě máme o co hrát, pro postup do finále uděláme vše.“

Sestava Hronova: Mahdal – Hornyš, Vaněk – Fink, Popler – Komárek, Milfort – Šakarov, Ropický, Perutek – Kohout, Šafránek, Komárek – Rojšl, Matyska, Kozák.

Spartak Nové Město nad Metují – HC Opočno 9:1 (2:1, 2:0, 5:0). Zápas začali domácí poměrně vlažně, až v 5. min. rozvlnil síť Plíhal, ale pouze boční. O minutu později to ale už bylo 1:0. Při přesilovce udržel Beneš pásmo, přihrál před branku Chmelíkovi, který si počkal na pohyb gólmana a k bližší tyči otevřel brankový účet – 1:0. V dalším střídání suplovalo činnost obrany pravé křídlo a za cenu faulu znemožnil Vencl poklidné zakončení Slezákovi. V oslabení ujel Janoušek a po ledě k tyči zvýšil na – 2:0. V 10. min. se dostal do úniku opět Janoušek, ale protože byl bez dostatečné rychlosti, přihrál do druhé vlny Pištovi, který bekhendovým blafákem přehodil nejen brankáře, ale taky branku. Nedůslednosti v obranné hře potrestal ve 20. min. při novoměstském oslabení Felcman, který osamocen před Bieglem se štěstím snížil na 2:1.



V nezodpovědné hře směrem dozadu domácí pokračovali i v úvodu druhé třetiny a jen díky Bieglovi hosté nevyrovnali. Ve 23. min. využil Řehák špatného střídání hostů a zvýšil na 3:1. Od poloviny utkání se domácí hra začala postupně zlepšovat. Ve 34. min. neproměnil Reichman vyloženou šanci. V 35. Praus zakončil přečíslení 2 na 1 střelou do lapačky, pak Jakl o milimetry minul spojnici břevna a tyče. Domácí se dočkali další branky až ve 37. min., kdy odvážný průnik Plíhala zhodnotil Praus – 4:1.

Třetí třetina již byla plně v novoměstské režii. Na 5:1 upravil ve 42. min. Pišta. Ve 44. min. se postavil do cesty ve středním pásmu Řehákovi Bouz a byla z toho zlomená ruka domácího útočníka. Surovost přišla od Bouze později. První prognózy byly hodně špatné, následné zprávy z nemocnice byly přece jen o něco pozitivnější. Přesto si Řehák letos nejspíše již nezahraje. O minutu později nastřelil Hejduk tyč a pak se opět projevil Bouz, který naštěstí Reichmana netrefil. Hráč Opočna dostal 2 minuty, ale za následné extempore na trestné lavici šel pod sprchy. V oslabení byli hosté krátce, po sledu přihrávek na ose Janoušek – Praus – Janoušek – Dittrich posledně jmenovaný rozvlnil síť – 6:1. V 52. min. si najel mezi kruhy Burdych a zahrál gólmanovi hostí na housle – 7:1. Pak byl sám před brankou Chmelík, ale nedal, úspěšnější byl až v 55. min. Pišta, který zakončil přečíslení 3 na 1 a bylo to 8:1. Minutu a půl před koncem využil Janoušek nabídky od Vencla a dal na konečných 9:1.

Pavel Biegl, trenér N. Města: „Soupeře jsme v úvodu podcenili a přístup k utkání byl strašný. O první přestávce jsme museli klukům v kabině leccos vysvětlit. Pak se hra postupně zlepšila. Škoda nešťastného zranění Honzy Řeháka. Patrně pro něho letos sezona skončila.“



Sestava N. Města: Biegl – Beneš, Dostál – Jakl, Plíhal – Burdych, Šnejdr – Dittrich, Chmelík, Praus – Hejduk, Janoušek, Pišta – Reichman, Řehák, Vencl. (jk, mš, pb)