Příprava hokejistů Dynama pokračuje podle plánu. V týdnu byli tři hráči izolováni od týmu, když se dostali do kontaktu s osobami nakaženými koronavirem. Následně absolvovali testy, které přinesly negativní výsledky. Pardubický tým tak pokračuje v tréninku.

Naopak start přípravy na ledě, která měla začít ve čtvrtek, zrušil tým Hradce Králové. Hráči rovněž absolvovali testy na koronavir, jejich výsledky poslaly tři hokejisty do karantény. Do přípravy by se Mountfield přesto měl pustit během příštího týdne.