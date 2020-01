Vlakem si Hradečtí dojeli do Grazu pro výhru. Hráči, trenéři, vedení, fanoušci, všichni v jedné soupravě.

V pondělí klub sepjetí posunul na další level. Z Pardubic odlétl speciál s mužstvem a také necelými dvěma stovkami fanoušků.

Cíl: Stockholm. Důvod: Semifinále Ligy mistrů proti místnímu Djurgaardenu, které v úterý začíná v 19 hodin.

„Už vlakový výjezd do Grazu byl pro všechny velký zážitek, podpora našich fanoušků je fantastická. Společný letecký trip je i pro ně trošku odměna, snad jim ve Švédsku uděláme znovu radost,“ řekl před odletem jeden z trenérů Tomáš Martinec.

Djurgaarden jde do souboje jako favorit, ale to Mountfield nemusí trápit. Na takové postavení je vlastně zvyklý, přesto se dokázal přehoupnout přes německý Mannheim i švýcarský Zug.

„To jsou evropské velkokluby. Djurgaarden je další TOP tým a na zápasy proti němu se moc těšíme,“ pronesl Martinec. „Ve Stockholmu se pokusíme vyhrát a udělat úspěšný první krok k tomu, abychom měli šanci do odvety,“ doplnil.

Není důvod, proč by se to nemohlo podařit. Hradečtí vyhráli poslední tři zápasy - a to neměli lehké soupeře: Pardubice, Spartu a Brno.

„Už postup mezi čtyři je obrovský úspěch. Chceme znovu odehrát co nejlepší zápas a uhrát dobrý výsledek,“ upozornil kouč.

Mazanec hraje i o indviduální poctu



Nejen o týmový úspěch bude ve Stockholmu bojovat Marek Mazenec, opora hokejového Hradce. Gólman byl totiž vybrán mezi pětici kandidátů na nejužitečnějšího hráče Ligy mistrů.



Kdo se nakonec stane držitelem trofeje, rozhodnou hlasující fanoušci.



Už nominace je však dozajista úspěchem, Mazanec se dostal do vybrané společnosti: Vedle něj stojí švýcarský brankář Jonas Hiller (Biel), švédský obránce Olle Alsing z Djurgaardenu, s nímž se Hradec potkává v semifinále, americký útočník Ryan Lasch (Frölunda) a finský útočník Arttu Illomäki (Lulea).



Kvintet určila porota odborníků, která měla i jednoho českého člena. Svůj názor připojil také bývalý skvělý útočník a nynější generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.