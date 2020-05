Jste naštvaný?

Vždyť já to vlastně ani nevím. (hořce se usměje) Nedali mi to vědět, jen jsem zavolal agentovi a ten mi řekl: Hradec už asi ne. Bylo řečeno, že jsem nedostal smlouvu, ale seděl jsem u pana generálního manažera Kmoníčka a ten mi ji nabídl. Já jsem se ale rozhodl ji nepodepsat.

Proč?

Byla za stejných podmínek jako ta stará. To je jedna věc.

A druhá?

Čekal jsem, jaký trenér Hradec povede. Bylo mi líto, když bylo jasné, že to nebude Tomáš Martinec, ale myslel jsem si, že to nebude ani pan Růžička. Když bylo rozhodnuto, že ano, věděl jsem, že končím.

Říkáte, že jste si nesedli…

Moc se o mě vlastně nezajímal. Myslím, že věděl akorát tak to, že nějaký Miškář v Hradci je.

No, jednou vás napřímo společně s Alešem Jerglem zkritizoval a to po lednovém zápase v Liberci. Co jste na to říkal? Bral jste to?

Bral, nebral… Hráli jsme pár minut. Šli jsme tam v 19. minutě snad poprvé a dostali jsme gól. Kdybychom byli v tempu, dalo se to ubránit. Když člověk nehraje prakticky celou třetinu, je to hrozný.

Rozebíral to s vámi kouč Růžička?

Právě v té době se na ledě zastavil u mě a u Aleše Jergla. Řekl nám, proč nehrajeme, že dostáváme góly. Ale to bylo všechno, jinak se se mnou za celou sezonu nebavil.

Byl jeho příchod velkou změnou?

Spoustě hráčů to nevyhovovalo. Rosandić, Paulovič, rychlí kluci do ofenzivy. Ráďa Pavlík udělal rok předtím asi dvě stě bodů a najednou hrál čtvrtou lajnu… Pan Martinec skládal tým na útočný hokej a najednou jsme stáli na červené čáře.

Objektivně vám sezona nevyšla, že? Například jste nedal gól.

Jasně, hodnotím ji špatně, protože jsem se neprosadil do extraligy, jezdil jsem do první ligy do Prostějova a Kadaně. Na začátku jsem hrál, vyhrávalo se, pak přišla nějaká série porážek a přišel pan Růžička. Od té doby jsem jen paběrkoval. Chtěl jsem hrát naplno v Hradci, ale teď si musím najít jiné angažmá.

Už víte, kde budete působit?

Zatím vůbec. Bral bych i první ligu. Z ní se třeba můj kamarád Daniel Voženílek odrazil po dobré sezoně do extraligy.

Ale obchody teď stojí, že?

Jo, agent mi to říkal. Kluby nechtějí vydávat peníze. Nikdo moc neví, co bude.