„I pro nás je odchod Rudy nepříjemnou záležitostí. Je však potřeba konstatovat, že Ruda přišel do týmu jako rozdílový hráč a byl nadstandardně finančně ohodnocen,“ uvedl Schön. „Naše očekávání nesplnil, poměr cena / výkon nebyl v rovnováze, a proto se vedení několikrát s Rudou a poté i s jeho agentem sešlo, aby společně našli kompromisní řešení v motivační úpravě platu. Bohužel Ruda neprojevil sebemenší sebereflexi.“

Rozchod je to každopádně nepříjemný, uvidí se, jak zareagují fanoušci, jejichž byl Červený velkým oblíbencem. „Nic moc jsem nehledal, nechal jsem to na Hradci, s kým se dohodne. Ozvala se Kometaa pár dalších týmů, vyšlo to na Brno. Byl jsem v kontaktu s panem Zábranským a jsem rád, že jsem se dostal do tak kvalitního týmu,“ řekl Červený na webu Komety. Do hry se zatím nedostane, před Vánocemi se totiž zranil při utkání s Plzní. Trápil ho otřes mozku, navíc měl pohmožděnou krční páteř.

„Ještě mě to úplně nepouští do hry, ale každým dnem se to lepší. Věřím, že se brzy vrátím. Trénuju s kondičním koučem,“ řekl.

Nejen Červeného odchod oznámil v pátek Hradec. V poslední den přestupního termínu potvrdil, že v týmu pokračuje šestice hráčů: Obránci Filip Pavlík s Radimem Šaldou a útočníci Radek Smoleňák, Petr Koukal, Radovan Pavlík a Jordann Perret.