Velký zápas odehrál v úterý hokejový Mountfield. Semifinále Ligy mistrů je nevšední záležitost, zážitek, událost pro východní Čechy.

Jenže Stockholm, kde se tým kolem kapitána Radka Smoleňáka postavil slavnému Djurgardenu, nebyl jen dějištěm boje o finále evropské soutěže.

Hráči se zde také potkali s vedením klubu - a téma sezení nebylo zrovna příjemné. Šlo o zastavené výplaty, které byly hokejistům zablokovány během vánočních svátku, a to paradoxně po dvou výhrách nad Pardubicemi a pražskou Spartou.

Vedení klubu, především šéf Miroslav Schön, nebylo spokojené s výkony a výsledky v extralize.

Zatímco v Lize mistrů se Hradečtí prodrali mezi nejlepší čtyři, v domácí soutěži jsou devátí a bojují o postup do předkola play off. Ambice přitom měli maličko jiné, vyšší samozřejmě.

Proto boss zastavil tok peněz. „Věděli jsme o tom, ale neprojevilo se to na nás,“ řekl trenér Tomáš Martinec po výhře nad Brnem, která přišla po finanční stopce.

Proti Kometě se hrálo v pátek, do Stockholmu odletěl tým v pondělí. Ve Švédsku se setkal se Schönem. Výsledek je podle informací Deníku jakousi výstrahou. Hráči dostanou polovinu prosincových výplat, o druhé části rozhodnou jejich výkony (a výsledky) v následujících duelech s Mladou Boleslaví a Karlovými Vary. Mountfield hraje doma o víkendu: V pátek (18 hodin) a v neděli (16 hodin).

Kauza platy zaujala nejen místní fanoušky. Kroky vedení Mountfieldu jsou nestandardní, to rozhodně. Proto se čekalo, jak zareagují hráčské odbory.

Zatím jen monitorují situaci. Důvod je zřejmý. „Dosud se na nás kluci z Hradce neobrátili, protože to asi řeší interně s klubem. Pokud se to změní, řešit to budeme,“ řekl Libor Zbořil, šéf České asociace hokejistů, mimochodem právník z Hradce Králové.