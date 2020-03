Změny v týmu se hradeckému Mountfieldu v této sezoně příliš nezdařily.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Vítkovice Ridera. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Má to být vzpruha, živá voda. Změny, nové tváře. Přestupy jsou kořením (i když je to klišé) sportu. V hokejovém Hradci Králové to však letos nebyla žádná sláva.