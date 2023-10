Trenér Spartaku Nové Město nad Metují Tomáš Topol projevil v hodnocení středeční dohrávky svého mužstva proti Lanškrounu nespokojenost s herním systémem Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. „Rozhodnutí padlo od lidí, co to nehrají,“ zlobí se čtyřiačtyřicetiletý kouč v rozhovoru pro Náchodský deník.

Trenér hokejistů Nového Města nad Metují Tomáš Topol není spokojený s hracím systémem krajské soutěže. Nelíbí se mu více věcí. | Foto: TJ Spartak

Hokejisté Nového Města nad Metují ve středu zvládli dohrávku 1. kola Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Na vlastním ledě přehráli Lanškroun a spolu s dalšími čtyřmi konkurenty zůstávají v soutěži na plném bodovém zisku. Den po utkání Deník vyzpovídal trenéra Spartaku Tomáše Topola (44), jenž se vrátil nejen k úvodním dvěma utkáním svého mužstva v sezoně, ale také okomentoval systém soutěže, který se mu ne úplně líbí.

Dvorské zmrtvýchvstání řídil čtyřgólový Hynek. V čele tabulky novopačtí Bruslaři

Trenére, jak jste spokojen se vstupem svého mužstva do nového soutěžního ročníku?

Spokojen jsem tak na padesát procent. První zápas jsme odehráli výborně, s chutí do hokeje. Plnili jsme vše, co praktikujeme v trénincích, kluci to přenášeli i do zápasu a dařilo se jim to. Bohužel druhý zápas to vše smazal. Z naší strany to byla komedie, opravdová komedie. Já doufám, že tohle bylo naposledy a i kluci dostali facku (domácí s Lanškrounem vyhráli první třetinu 5:0, nakonec se ale strachovali o konečné vítězství 6:5 - pozn. aut.).

Dohrávka 1. kola Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje

Nové Město n. Met. – Lanškroun 6:5 (5:0, 1:2, 0:3)

Fakta – branky a nahrávky: 6. Šťastný (Novotný), 11. Dufek (Mert), 11. Pohl (Černý), 16. Šťastný (Novotný, Reichmann), 18. Dufek (Řezníček), 25. Praus – 22. Pejcha (Vogel), 25. Markl (Nastoupil), 50. Nastoupil (Pirkl), 51. Krč (Pirkl), 57. Krč. Rozhodčí: Petr – Kareš, Karlík. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 125. TJ Spartak Nové Město nad Metují: Čáp (Z. Biegl) – Velinský, M. Pohl, Mert, Dufek, Burdych, Lhotský – J. Řezníček, V. Koudelka, O. Šťastný, A. Novotný, Praus, D. Bureš, Bucek, J. Černý, Reichmann, Š. Matějček. TJ Orli Lanškroun: Faltus (od 21. K. Nimmerrichter) – T. Pražák, T. Bureš, Šlezingr, Kužílek, Mann – Švub, Pejcha, O. Marek, Šembera, Nastoupil, Gildain, Vogel, T. Dvořák, Vyskočil, T. Markl, Pirkl, Krč.

Váš tým sezonu zahájil až duelem třetího kola. Co bylo důvodem?

První utkání jsme na žádost soupeře odložili. Ve druhém kole jsme při lichém počtu účastníků měli volný los a tak jsme začali až ve třetím dějství. Ve volné středě jsme pak dohrávali duel úvodního kola.

Oproti předchozím sezonám se vám dost pozměnil kádr. Je teď silnější nebo slabší?

Museli jsme reagovat. Už v průběhu předešlé sezony jsme věděli, že Dvůr Králové nad Labem se vrací do soutěže a tamní kluci se budou vracet domů. Myslím si, že jsme posílili, jsem rád, že se vracejí novoměstští hráči, mají zájem se vrátit a hrát doma. Zůstal Řezníček, který byl na odchodu do Švédska, nastoupil už i Matějček, jenž vloni hrál ještě první ligu za Kolín. Z Dynama přišli Novotný s Joudalem, z Nového Bydžova Bureš, z Opočna Burdych a zapracováváme místní juniory. Tuhle cestu jsme si s Láďou Vikem řekli a je super, že teď fanoušci mohou chodit na většinu místních kluků. Myslím si, že jsme omladili a zase trochu se nám tým i bruslařsky zrychlil.

Kouč Spartaku Tomáš TopolZdroj: TJ SpartakAč máte na kontě dvě výhry, v hodnocení druhého duelu jste si postěžoval na hrací systém soutěže. Co se vám na něm nelíbí nejvíc?

Nelíbí se mi středy, nelíbí se mi play off pro osm týmů, nelíbí se mi, že nebyl de facto žádný aktiv, rozhodnutí padlo od lidí, co to nehrají, nepodstupují cestování a ten čas, který tomu musejí hlavně hráči dávat. Ty středy jsou šílené, nesmyslné. Když sám na sobě vidím, v jakém stavu přijedu na zápas, když kolem sedmnácté hodiny vystřelím z práce a vše jede v presu. A to jsem jenom trenér, nemusím ještě pak jít a vydat ze sebe super výkon, protože ta soutěž je opravdu náročná. Jako trenér mám jen možnost doufat, že všichni kluci přijedou v pořádku a tak nějak, aby to stihli.

Samotný hrací systém je jinak za vás OK?

Není. Nelíbí se mi, že do toho všeho vezmeme hokejistům naději na play off. Šanci si jej zahrát měli dostat všichni, ne jen osmička nejlepších týmů. Počet mužstev tomu přitom přál, šestnáct týmů do play off a ten nejslabší sedmnáctý konec. To by bylo pochopitelné, ale ostatní mají hrát dál. Zruší se tady pohár pana Vladimíra Martince, důvod je, že to nechtěl nikdo hrát. Ale pak dáme soutěž o umístění na devátém až šestnáctém místě. Koho to bude bavit? Nikoho.

Na Hradecku se letos přihlásilo devět mužstev, na Pardubicku osm. Jakým systémem byste hrál nejradši vy?

Měl jsem možnost působit ve Středočeském kraji, kde jsem trénoval Čáslav a hraje se tam jen o víkendu. Systém soutěže je udělaný tak, aby ti kluci co nejméně cestovali, měli prostě čas vydat ze sebe kvalitní výkon. Kdyby tady lidi měli zájem, mohli se na systém středočeské soutěže podívat. Myslím, že tam je taky sedmnáct týmů a vše se hraje, vše se stíhá. Nebo se prostě měla nechat soutěž tak, jak byla.

Neproměněné šance a lacino inkasované branky. Horalé doma berou „pouze“ bod

Soutěž bude každopádně zajímavá a náročná. Prozradíte ambice Spartaku?

Jednoznačně chceme do play off. Ale jsme pokorní, jdeme zápas od zápasu. Systém pro osm nejlepších mužstev je opravdu tvrdý, jedno dvě klopýtnutí mohou znamenat velké problémy. Jsem připravený, že to může prostě potkat i náš Spartak, proto zápas, jaký jsme odehráli ve středu, se nesmí opakovat.

Hokejisté Nového Města nad MetujíZdroj: TJ SpartakUž v úvodních kolech byly k vidění některé výrazné výsledky (9:0, 1:10). Nebojíte se, že jich bude přibývat?

Asi ano, jsou tu opravdu kvalitně odskočené týmy oproti ostatním.

Ročník 2023/2024 vyvrcholí světovým šampionátem v Praze a Ostravě. Jak se na něj těšíte a už máte lístky?

Kdo by se netěšil, je super že máme zase šampionát u nás. Lístky ještě nemám, ale určitě se budu snažit vidět nějaké zápasy na živo. Rád bych se dostal na Kanadu a naší reprezentaci, to je jasný.

Na závěr mi prozraďte, jaký výsledek očekáváte v nedělním souboji Spartaku na ledě Třebechovic pod Orebem a děkuji za rozhovor.

Chceme vyhrát, ale to budou chtít i Třebechovice. Od hráčů už budu vyžadovat opravdu stoprocentní výkon hoden Spartaku.

Maskoty hokejového MS budou Bob a Bobek. Bříza: Věříme, že budou stejně úspěšní

Aktuální tabulka krajské soutěže

1. BK Nová Paka 3 3 0 0 0 16:7 9

2. HC Litomyšl 3 3 0 0 0 15:7 9

3. HC Kohouti Česká Třebová 3 2 0 0 1 24:6 6

4. Slovan Moravská Třebová 2 2 0 0 0 18:3 6

5. Spartak Nové Město n. Met. 2 2 0 0 0 15:5 6

6. Stadion Nový Bydžov 2 2 0 0 0 13:7 6

7. HC Spartak Polička 3 2 0 0 1 19:20 6

8. HC Trutnov 3 2 0 0 1 10:11 6

9. HC Hlinsko 3 1 1 0 1 19:20 5

10. SK Třebechovice p. O. 3 1 0 0 2 16:15 3

11. HC Chrudim 2 1 0 0 1 6:6 3

12. HC Náchod 3 1 0 0 2 9:19 3

13. HC Dvůr Králové n. L. 3 0 0 1 2 14:20 1

14. TJ Lanškroun 3 0 0 0 3 10:14 0

15. HC Spartak Choceň 2 0 0 0 2 8:13 0

16. HC Jaroměř 3 0 0 0 3 9:21 0

17. HC Opočno 3 0 0 0 3 8:35 0