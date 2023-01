Stává se z toho malé derby. Týmy z obou měst dlouhé roky působily v první lize, posledních deset sezon se utkávají mezi domácí elitou a ve vzájemných zápasech to pořádně jiskří. Fanoušci si mohou být jistí, že pokud na zápas Mountfieldu s Libercem dorazí, nudit se nebudou. To samé platilo i v úterní dohrávce 27. kola extraligy na východě Čech. Od první minuty se hrál rychlý hokej s řadou soubojů, hecování a napětí. Na konci prostřední periody navíc hala explodovala. Domácí tvrďák Bohumil Jank v pěstním souboji poslal k zemi hostujícího Lukáše Dernera.

GLOSA: Lámání hokejek? Někdy je těžké udržet emoce, ale tohle si nemůžu dovolit

Až dosud probíhalo vše v pořádku, jenže pak přišlo zmiňované lámání holí. „Je to samozřejmě jev, který odsuzuji a v žádném případě se s ním neztotožňuji. Soupeři jsem se omluvil a s dotyčnými hráči budu tuto záležitost řešit interně,“ uvedl na první dotaz od fanoušků generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček. K další otázce pak doplnil: „Musím podotknout, že se k tomu hráči postavili čelem. Já jsem komunikoval s vedením Bílých Tygrů, omluvil se a myslel jsem, že jsme to vyřídili. Bohužel to poté zveřejnili, což mně nepřijde úplně ok, ale každý se prezentuje nějakým způsobem.“

Po zveřejnění videa se bouřlivě rozjely diskuze na internetu. Uživatel Jiří Vítek na Twitteru napsal: „Bude docela smutný, pokud rekordní sérii 636 utkání bez přerušení, kterou Jakub Lev odstartoval v roce 2012, ukončí disciplinární trest za tuhle… blbost, když to mám říct slušně.“ Na to však reagoval bývalý hokejista a nyní expert Jakub Koreis slovy: „Za tohle nemůže být disciplinární trest, maximálně pokuta.“ Všichni tři hříšnicí Jakub Lev, Jan Růžička a Radek Pilař by tak měli být připraveni naskočit do zítřejšího duelu na ledě Mladé Boleslavi (17.30).

Zdroj: facebook.com/Bílí Tygři Liberec

A jak zmiňovaný počin komentovali hokejisté z regionu? „Tu první hokejku bych asi ještě pochopil… Prostě v nějakém afektu, ale pak už je to špatný,“ nechal se slyšet útočník Trutnova Roman Vondráček, jenž hradecký dres oblékal v dobách, kdy se na soutoku Labe a Orlice hrála první liga.

„Video jsem viděl a vůbec se mi to nelíbilo. Tohle chování prostě do sportu nepatří. Chápu, že se v emocích udělá nějaký blbý faul, ale tohle byla zbabělost. Na podobné situace by se mělo reagovat dobrým výkonem na ledě a ne lámáním hokejek protihráčů,“ měl jasno Adam Jirků, hráč Vrchlabí.

Výhra a ostuda! Hradečtí lámali na střídačce hokejky svých soupeřů

O příkladné chování hlavně směrem k dětskému publiku se nejednalo, hradecký klub se však pohotově omluvil, čímž se může celá kauza uzavřít. Jedno je však jisté, další vzájemný duel přinese fanouškům vzrušující podívanou.