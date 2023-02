Během sedmi dnů odehráli svěřenci trenéra Tomáše Martince hned čtyři duely. Ve všech dokázali uspět, pauza však přišla hráčům vhod. „Nabrali jsme síly, dali se do kupy a teď zase zpátky do boje. Volno nebylo nijak dlouhé, je na programu klasický herní týden neděle – pátek,“ říká útočník Mountfieldu HK Jan Eberle.

SPECIÁLNÍ MAČ

Východočeši se po sérii výher vyšvihli na čtvrté místo v extraligové tabulce a v posledních čtyřech kolech ho budou chtít uhájit, aby si zajistili přímý postup do čtvrtfinále. „Myslím, si, že pro nás je jenom dobře, že se v závěru bude hrát o hodně. Může nám to jenom prospět do vrcholu sezony, na který se všichni těšíme,“ má jasno Eberle.

Pátý Liberec po středeční výhře v Českých Budějovicích ztrácí na Hradec pouhý bod, ten má však zápas k dobru. „Hlavně musíme předvádět dobré výkony a hru jako v posledních zápasech. To si chceme přenést i do play off. Věřím, že pokud tak hrát budeme, máme velkou šanci čtyřku urvat,“ přeje si zkušený forvard, jenž během sezony přišel do města pod Bílou věž z Mladé Boleslavi.

Pro Eberleho bude páteční mač speciální. Na Hané totiž působil tři sezony. „Na olomouckém stadionu jsem něco odehrál. Vzpomínám na to v dobrém, protože jsme se dvakrát dostali do čtvrtfinále. Byla tam super parta a s některými kluky jsem pořád v kontaktu. Je to trošku speciální, ale působí to na mě jako zvýšená motivace. Člověk se chce předvést v nejlepším světle,“ potvrzuje a na adresu soupeře dodává: „Čeká nás bojovné mužstvo, silově založené. Olomouc hrála celou sezonu nahoře, takže sebevědomí jim chybět nebude.“