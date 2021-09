Konec zkoušení, jede se naostro. Hokejisté Hradce Králové pátečním zápasem v Liberci vstoupí do nového ročníku extraligy, která bude mít netradičně 15 účastníků s tím, že nejhorší tým přímo sestupuje. Ke stávajícím týmům přibyl nováček z Kladna v čele s hvězdným Jaromírem Jágrem.

Základní metou Mountfieldu je postup do čtvrtfinále, dál se uvidí. „Prvotním cílem je být do osmého místa,“ vyhlásil generální manažer Aleš Kmoníček.

GENERÁLNÍ MANAŽER Aleš Kmoníček.Zdroj: Michal FantaVĚTŠÍ TRPĚLIVOST S KOUČEM

Hradecký tým si v letní pauze přetvářel k obrazu svému Tomáš Martinec, staronový kouč, jenž u mužstva působil už v sezoně 2018/19. Tehdy vedení klubu vyhlásilo pětiletku se sázkou na domácího kouče a odchovance, ale už v říjnu 2019 přivedlo k týmu Vladimíra Růžičku, muže ověnčeného olympijským zlatem z Nagana a dalšími hráčskými i trenérskými úspěchy.

Nyní nastává návrat k původní vizi. Od Martince se očekává, že týmu zase vtiskne bruslivý a agresivní hokej.

Tentokrát by vedení klubu mělo mít s Martincem, jehož hokej bavil i diváky, větší trpělivost. „Za mě by Tomáš Martinec měl u A-týmu působit delší dobu a měl by dostat větší prostor na to, aby mohl své myšlenky a styl hry přenést na všechny hráče,“ nastínil Aleš Kmoníček.

Doba hájení progresívního kouče by měla být delší, ovšem podle slov generálního manažera není nekonečná. „Je to sport a každý trenér má svůj sportovní život. Vidíme, že dneska trenéři přicházejí a odcházejí. Konkrétní rozhodnutí, jak dlouho tady Tomáš Martinec vydrží, bude záležet jednak na tom, jak tým bude hrát a za druhé o těchto záležitostech rozhoduje představenstvo klubu. A jeho rozhodnutí já nemohu předjímat,“ uvedl Aleš Kmoníček.

OD RŮŽIČKY ČEKALI TROCHU VÍC

Angažmá Vladimíra Růžičky skončilo předčasně, úspěchem byl postup do finále Ligy mistrů. V extralize se od slavného kouče čekalo, že dovede tým k bojům o medaile. Kdyby tehdy dostal více důvěry Tomáš Martinec, nemohl být Hradec už dál? Byť po boji je každý generál…

„Mohli jsme být a nemuseli. To je těžké teď posuzovat. Představenstvo klubu v otázce trenérů takhle rozhodlo," uvedl Aleš Kmoníček. „Vláďa Růžička tady byl rok a půl. Myslím si, že jeho působení zde nebylo úplně špatné. Ani umístění z loňské sezony nemůžeme brát jako totální propadák. Možná jsme čekali o trochu víc, ale nyní už nemá cenu to řešit. Situace je taková, že je tady Tomáš Martinec a začíná nová éra," uvedl Kmoníček.

Generální manažer přiznal, že návrat Martince uvítal. „Za sebe jsem rád, že Tomáš tady je a že může navázat na svoji předchozí práci. Očekávám, že náš hokej bude přinášet výsledky a bude bavit i diváky,“ dodal.

ZAHRANIČNÍ KVALITA ZA NIŽŠÍ CENU

Do sezony Hradečtí vstoupí s deseti hokejisty z ciziny. Klubový záměr to úplně nebyl. „My jsme měli vyhlédnuté rozdílové hráče i z Čech, ale tady jednak hrála roli finanční stránka, buď na ně máte, nebo nemáte. A my jsme si některé hráče dovolit nemohli, jako například jiné české kluby. A za druhé: V době, kdy se jednání vedla, což byl leden, únor, březen, duben, tak jsem jim nedokázal říct, který trenér u týmu bude, takže hráči od jednání odstoupili," vysvětlil Aleš Kmoníček. To byl i případ odchovanců Radovana Pavlíka (Kometa Brno) a Karla Miškáře (Karlovy Vary), kteří by se s vědomím, že u týmu bude znovu Tomáš Martinec, vrátili na východ Čech.

Mountfield se proto snažil přivést finančně dostupné hokejisty se srovnatelnou výkonností. „Uvidíme, jaké hráči, které jsme přivedli, budou podávat výkony. Věřím ale, že nahradí hokejisty, kteří od nás odešli. Sehnali jsme levnější hráče, kterí podle mě mají stejnou kvalitu jako průměrní hráči extraligy," zdůraznil Kmoníček a přidal ještě jeden důvod zvyšující se ceny za hráče. „Asi díky tomu, že letos z extraligy nejhorší tým přímo sestoupí, tak agenti mají za hráče vyšší požadavky," řekl a dodal: „Pořád věřím, že poměr cena a výkon u našich zahraničních hráčů bude v pořádku a my budeme spokojeni."

TRENÉR Tomáš Martinec.Zdroj: Michal FantaNEHRAJEŠ - JEDEŠ DO KOLÍNA

Samotný trenér Tomáš Martinec úvahy o tom, jak dlouho u týmu zůstane, pochopitelně neřeší. Soustředí se na vyladění výkonnosti mančaftu. „Mužstvo má kvalitu na to, aby bylo schopné konkurovat komukoliv v extralize. Věřím týmu a našemu systému. Naším agresivním, ale organizovaným, hokejem můžeme pomýšlet na úspěch,“ poukázal Martinec.

Jeho druhé působení v Hradci odstartuje v Liberci, tedy na ledě týmu, s nímž se Mountfield utkal dvakrát v letní přípravě. U Tygrů prohrál 0:3, když se ze zápasu kvůli díře v ledu odehrála jen polovina. Doma pak Hradec vyhrál 3:1. „Zápasy nám ukázaly, že máme ještě na čem pracovat,“ poukázal Martinec.

Od vedení klubu hráči slyšeli, že v případě nedostatečných výkonů zamíři na kolínskou farmu do první ligy: „Všichni hráči áčka byli na začátku přípravy upozorněni na to, že když někdo nebude splňovat požadavky, nebude hrát, tak si půjde zahrát do Kolína a naopak hráči v Kolíně byli upozorněni na to, že v případě dobrých výkonů mají šanci se propracovat do hradeckého áčka. Myslím si, že to všichni mají na paměti a věřím, že trenér Martinec bude tenhle směr držet dál," nařídil generální manažer.

CÍL: NEUSTÁLE SE ZLEPŠOVAT

I hráči si uvědomují, že dopracovat se k hernímu ideálu a plně vstřebat Martincův styl hokeje může nějakou chvíli trvat. „Co se týče systému, tak všichni víme, že tenhle styl funguje. Víme, jak by naše hra měla vypadat, ale hokej je tak rychlý, že na některé věci máte zlomek vteřiny. A proto se my musíme snažit o to, abychom se každý zápas zlepšovali a chyb dělali co nejméně,“ řekl za všechny kapitán Radek Smoleňák.

Každopádně vítězný start v Liberci by Martincovu týmu jen pomohl.