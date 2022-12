Fakta – branky a nahrávky: 33. R. Pavlík (Blain, Okuliar) – 23. Percy (Pech, Čachotský), 40. Vopelka (Hanzl, Čachotský), 58. Pech (Dzierkals), 60. Vopelka (Přikryl). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla – Komárek, Lhotský. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:2. Diváci:4402. Třetiny: 0:0, 1:2, 0:2. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Marcel, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Piegl – Doležal, Cingel, Lev – R. Pavlík, Pilař, Okuliar – Perret, Lalancette, Jergl – Moravec, Štohanzl, Kel. Klíma. Trenér: T. Martinec. Motor České Budějovice: Strmeň – Štencel, Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Dzierkals, Pech, Gulaš – Čachotský, Hanzl, Valský – Koláček, M. Toman, Přikryl – Karabáček, Vopelka, Tomeček. Trenér: Čermák.

Východočeši do svátečního zápasu vstoupili aktivně. Během úvodní dvacetiminutovky na branku Strmeně vyslali 13 střeleckých pokusů, ani jeden však v brance neskočil.

Skóre zápasu tak otevřel Motor. První početní výhodu dokázal využít po Pechově nahrávce Percy, který přesnou střelou překonal Kiviaha. Mountfield odpověděl stejnou mincí. Dlouhou dvojnásobnou přesilovku sice využít nedokázal, ale proti čtyřem se mu to už podařilo. Blain střílel od modré a jeho pokus tečoval nechytatelně Radovan Pavlík. Do vedení mohl Hradec poslat Lalancette, ale při úniku byl faulován a nařízené trestné střílení proměnit nedokázal.

I hosté dostali v závěru prostřední části výhodu dvojnásobné přesilovky. Zužitkovali ji po půl minutě. Hanzlovu ránu ještě Kiviaho vyrazil, ale na dorážku Vopelky byl již krátký. Pět minut před koncem zápasu se sám před brankou objevil Lev, ale gól nedal. Motor tak svoji výhru stvrdil dvěma brankami při královéhradecké power play, které zaznamenali Pech a Vopelka.

"Byl to bojovný, urputný zápas s hodně souboji a maximálním nasazením od obou týmů. Rozhodla naše neproduktivita, výborný brankář Budějovic a speciální týmy ve druhé třetině. Bohužel jsme se nevyvarovali hře v oslabení a dvakrát jsme inkasovali. My jsme naopak ze sedmi přesilovek dali jenom jednu branku," mrzel hradeckého kouče Tomáše Martince.

Nový hlavní trenér Motoru David Čermák mohl být naopak spokojený. "Byl to pro nás velmi náročný zápas, domácí nás přehrávali. Naštěstí jsme v první třetině nedostali branku a ve druhé využili přesilovky. To nám strašně pomohlo, tým se uklidnil. Hradec byl sice lepší, ale my jsme podali velmi obětavý výkon a zápas rozhodl náš vynikající gólman."