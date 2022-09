Mountfield nastoupil do utkání proti francouzskému mistrovi s Janem Růžičkou v brance. První třetina mu však moc nevyšla. Hosté šli do vedení v sedmé minutě. Joel Champagne to v početní výhodě vzal na sebe a svižnou střelou překonal hradeckého gólman. Domácí své šance nevyužili a do šaten odcházeli s jednobrankovou ztrátou.

Druhá perioda však přinesla velkolepý obrat. Hlavní zásluhu na něm měl Radovan Pavlík, který ve 23. minutě vyrovnal. Minutu po polovině zápasu dostal do vedení domácí Oliver Okuliar. Netrvalo to ani minutu a domácí už vedli o dvě branky, když po krásné akci překonal Štěpánka znovu Pavlík.

Hosté ve třetí třetině utkání nezabalili. Ve 46. minutě navíc využili druhou přesilovku v utkání a snížili na rozdíl jediné branky. Lvi byli následně na ledě lepší, svoje šance však neproměnili a v závěru museli odolávat velkému tlaku Grenoblu. Ten nakonec ustáli, když osm vteřin před koncem vychytal Hardyho v obrovské šanci Růžička.

Tři body tak zůstaly na východě Čech. Hradec má po třech odehraných zápasech na svém kontě šest bodů. Už v sobotu od 16 hodin bude hostit švédskou Frölundu.