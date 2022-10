Fakta - branky a nahrávky: 40. Pajer (Kev. Klíma, Kalina), 60. Lev (Cingel). Rozhodčí: Pražák, Pilný – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 4:8. Bez využití. Diváci: 3157. Třetiny: 0:0, 0:1, 0:1 BK Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, Pláněk, R. Jeřábek, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Štich – Šmerha, Lantoši, Kotala – Åberg, Fořt, J. Stránský – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Bičevskis, M. Beránek. Trenér: Čihák. Mountfield HK: Kiviaho – Kalina, McCormack, Jank, Rymsha, Nedomlel, Piegl, Huttula – Okuliar, Lev, Veselý – Kev. Klíma, Cingel, Jergl – Smoleňák, Koukal, Kel. Klíma – R. Pavlík, Štohanzl, Pajer. Trenér: Martinec.

První třetina moc velkých šancí nepřinesla. Tu největší měl až v 19. minutě McCormack. Smoleňák pálil z pravé strany, Krošejl puk neudržel, ale kanadský obránce trestuhodně přestřelil.

Ve druhé periodě už byl k vidění zajímavější hokej. V 31. minutě dokázali Hradečtí po závaru před brankou dotlačit kotouč do branky, jejich radost však netrvala dlouho, když rozhodčí gól po zhlédnutí videa neuznali.

Pod Bílou věž míří finský bek Huttula. Hradec reaguje na rozsáhlou marodku

Skóre se tak měnilo až těsně před druhou sirénou. V čase 39:08 ujel po pravé straně Kevin Klíma, před brankou našel Pajera, který na led naskočil z trestné lavice a ten se do odkryté branky nemýlil. Hned poté byla třetina kvůli kolapsu jedné z fanynek předčasně ukončena a závěrečné dějství tak bylo o 52 vteřin delší.

Po přestávce se nejprve odehrálo 52 vteřin, poté si oba týmy prohodily strany a pokračovalo se už normálně. Boleslav byla v honbě za vyrovnáním aktivnější, Hradec přestřílela 11:2, ale nic platné jí to nebylo, protože na výborného Kiviaha v brance si nepřišla. Pětatřicet vteřin před závěrečnou sirénou navíc přidal pojistku do prázdné branky Lev.

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Hradec měl od začátku lepší pohyb, měli jsme problém s jejich napadáním. Ve druhé třetině se to začalo srovnávat, ale na můj vkus se moc jezdilo nahoru dolů a hra nebyla vůbec urovnaná. V závěru třetiny jsme bohužel inkasovali. Když nedáme branku, tak nemůžeme pomýšlet na body. Pochválit musím hráče, že jsme se ve třetí třetině snažili."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Odehráli jsme lepší zápas než proti Olomouci. Kluci to dneska odmakali. Jak jsme je kritizovali po posledním zápase, tak si tentokrát hrábli na dno. Ke konci jsme si to zkomplikovali zbytečnými vyloučeními, ale tam to zvládl speciální tým do oslabení. Jsme rádi, že jsme to tady dokázali dovést do vítězného konce."

Další utkání sehraje Mountfield už v úterý doma proti Spartě (18.00).