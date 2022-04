Nedomlel v reprezentačním dresu nahradí Michala Jordána, který dostal koronavirus a musel do povinné izolace.

Osmadvacetiletý obránce by k prvnímu ostrému startu za národní tým měl nastoupit už tento týden v jednom z duelů proti Slovensku, které se hrají ve čtvrtek a v sobotu. „Pozvánka mě moc potěšila. Je to poprvé, co budu v reprezentačním A-týmu a už se na to těším. V národním mužstvu odvedu maximum, co bude v mých silách, stejně jako v hradeckém dresu,“ uvedl pro klubový web Mountfieldu Nedomlel.