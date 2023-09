V Hronově se tak hokejoví příznivci znovu mohou těšit na atraktivní souboje s Vrchlabím, Táborem či Chomutovem a již v prvním kole přivítají jihočeský Písek. Náchodský deník před startem sezony vyzpovídal sportovního manažera klubu Martina Táborského (49), jenž mimo jiné přiblížil, jak je na tom mužstvo s podobou kádru a ambicemi.

Silný týmový duch receptem na úspěch. Jsme silnější než loni, hlásí trenér Jirků

Martine, na jaře tohoto roku se Wikov se sezonou loučil porážkou v baráži o záchranu, přesto budete druhou ligu hrát dál. Popište prosím ve zkratce, jak k tomu došlo.

Martin Táborský v dresu Hradce KrálovéZdroj: archiv DeníkuPro každý klub je velmi nepříjemné dostat se do baráže, bohužel se to v minulé sezoně přihodilo nám a soutěž se nepodařila udržet. Cílem vedení HC vždycky bylo hrát v Hronově druhou ligu. Ihned po sestupu jsme hledali možnost rychlého návratu a to se pro hronovské fanoušky generálnímu manažerovi Luďkovi Exnerovi podařilo. Rychlé jednání přineslo odkup licence od Jablonce nad Nisou.

Přes léto se toho v Hronově dost změnilo. Začněme realizačním týmem. S kým se klub rozloučil a kdo se naopak bude o chod týmu starat nyní?

V loňském ročníku se vedení HC po mém odchodu nepodařilo najít hlavního trenéra a bohužel to bylo vidět i na ledě. Až ke konci sezony přišel na post hlavního trenéra Jaroslav Polák, který se osvědčil a bude na tomto postu pokračovat i nadále. Bohužel v té době už bylo pozdě na nějaký zvrat a záchranu druhé ligy. Jeho asistentem je Václav Mertlík a já to celé zastřešuji jako sportovní manažer.

Realizační tým HC Wikov Hronov – sportovní manažer: Martin Táborský. Trenér: Jaroslav Polák. Asistent trenéra: Břetislav Pohl. Vedoucí mužstva: Michal Ponke. Kustodi: Jaroslav Vlach a Jiří Krista.

Změnila se dost také podoba hráčského kádru. Kdo všechno skončil a jak těžké bylo hledat na českém hokejovém trhu posily?

Pár kluků odešlo, Poppel do Letňan, Putz do Chomutova a tak dále. Na našem trhu je dost těžké najít hráče, skoro každý mladý hokejista dnes kouká na peníze, ale to kolik dostane prostoru na ledě, je pro něho vedlejší. Bohužel, taková je doba. Na druhou stranu se nám povedlo přivést do týmu nové kluky, kteří hned zapadli do systému, který chceme hrát.

Soupiska HC Wikov Hronov – brankáři: Andrii Malykhin, Samuel Maišner, Tomáš Sajdl, Jakub Tichý. Obránci: Ruslan Amirov, Ilya Babrusev, Jakub Exner, Josef Kopecký, Jan Pavelka, Stanislav Rubáček, Connor Vermeulen, David Voňka. Útočníci: Norair Hovsepyan, Adam Klátil, Jakub Kocián, Jan Lederer, Ludvík Lejdar, Marat Murtazin, Artyom Popitich, Petr Przybyla, Filip Štrombach, Filip Vaňkovský, Matěj Voděracký.

Na soupisce máte čtyři brankáře. Máte představu, který z nich bude týmovou jedničkou, potažmo kdo nastoupí v úvodním kole?

Napsané na soupisce máme čtyři brankáře, ale ve skutečnosti jich je dokonce pět. Kdo bude jedničkou, ukáže čas, nechám si to zatím pro sebe (usmívá se).

Přípravné zápasy HCWH

Vrchlabí – Hronov 1:2

Náchod – Hronov 3:4sn

Hronov – Vrchlabí 4:3pp

Hronov – Náchod 9:1

V letní přípravě jste odehráli čtyři přátelské zápasy. Dva z kategorie lehčích, dva se soupeřem z druhé ligy. Co vám duely ukázaly a kolik hráčů jste během nich vyzkoušeli?

V přípravě jsme vyzkoušeli přibližně čtyřicet hráčů, bylo to náročné období, už vzhledem k tomu, že jsme měli asi čtrnáct dní skluz oproti ostatním týmům. Poslední dvě utkání ukázala morální sílu mužstva, ale pořád ještě nejsme kompletní, čekáme na dva hráče. Velkým plusem je navázáni spolupráce s Náchodem, kde hrají v juniorce a áčku nadějní mladí hráči.

Podobně jako loni se bude hrát druhá liga ve dvou skupinách po více týmech. Ve skupině Západ vás čeká čtrnáct soupeřů. Zamlouvá se vám tento systém nebo byste preferoval jiný?

Je to velice těžká skupina, osobně bych preferoval model na tři české skupiny s nějakou prolínačkou, ale samozřejmě, že i tento model je zajímavý.

Hokejisté HC Wikov Hronov před startem soutěžního ročníku 2023/2024 ve druhé lize skupiny ZápadZdroj: Zdeněk Šulc

Na které soupeře se vlastně těšíte nejvíc? První přijede Písek, největším rivalem je Vrchlabí, nejatraktivněji mi vychází Chomutov.

To je těžká otázka v takové konkurenci, já osobně se samozřejmě nejvíc těším na soupeře z Vrchlabí, to bude místní derby, dále jsou pro nás atraktivní Letňany, Chomutov a další.

Přátelák? To rozhodně ne. Druholigoví rivalové se na závěr přípravy nešetřili

Na vstupu do sezony samozřejmě bude hodně záležet a vy tři ze čtyř úvodních duelů hrajete doma. Výhoda?

To se teprve ukáže, ale věřím tomu, že nám naši fanoušci pomůžou a bude to pro nás jak říkáte výhoda.

Úvodní kola II. ligy

23. 9. doma Písek (17.00)

27. 9. doma Letňany (18.00)

30. 9. venku Řisuty (18.00)

7. 10. doma Tábor (17.00)

11. 10. venku Kralupy (18.30)

Prozraďte, jaké jsou ambice hronovského Wikova a dokážete říct, zda je kádr silnější než byl v loňské sezoně?

Naše ambice jsou jasné, hlavně udržet v Hronově druhou ligu a ustálit kádr, vše navíc je pro nás bonus. Máme opět velice mladý tým, ale na to jsem zvyklý a s mladými kluky se mi dělá hokej skvěle. Síla v našem týmu určitě je.

Jakou cítí klub podporu od fanoušků a na co byste je před prvním utkáním rád nalákal do ochozů?

Podporu od fanoušků cítíme na každém kroku a už přátelská utkání ukázala, že se naši příznivci na sezonu moc těší. Chtěl bych tímto všechny fanoušky hronovského hokeje pozvat na sobotu do naší arény.

Program úvodního kola, sobota 23. září

Sobota 16.00: Ústí nad Labem – Cheb. 17.00: Hronov – Písek, Letňany – Chomutov, Benátky nad Jizerou – Kobra Praha. 18.00: Vrchlabí – Příbram, Děčín – Tábor, Kralupy nad Vltavou – Mostečtí Lvi.

Hráčská kariéra Martina Táborského

1992 – 1995: HC Stadion Hradec Králové -> 1993: BK Havlíčkův Brod -> 1995 – 1997: HK Kaučuk Kralupy nad Vltavou -> 1997 – 1998: HC Vsetín -> 1998 – 2001: HC Kladno -> 2001: HC Berounští Medvědi -> 2001 – 2005: Frederikshavn White Hawks (Dánsko) -> 2005 – 2006: Herlev Hornets (Dánsko) -> 2006 – 2007: EfB Ishockey (Dínsko) -> 2007: HC Pardubice -> 2007 – 2011: HC Hradec Králové -> 2010 – 2011: HC Chrudim -> 2012 – 2014: HC Hronov.